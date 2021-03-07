Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
07.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:46
Kastamonu'nun Ilgaz Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.
Kastamonu'nun Ilgaz Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.
Ilgaz Dağı, tüneller bölgesi ve Ilgaz Dağı Milli Parkı yolunda devam eden kar yağışının yanı sıra kayak merkezlerinin üst kesimlerinde yoğun sis görülüyor.
Kar yağışının akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor