İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'dan bayramda salgın uyarısı Açıklaması Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği hastane ziyaretlerinde vatandaşlara aile içi bayramlaşmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidini artırabileceği uyarısında bulundu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği hastane ziyaretlerinde vatandaşlara aile içi bayramlaşmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidini artırabileceği uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Çekirge Devlet Hastanesindeki ziyaretlerinde genel servis, Kovid-19 servisleri, yoğun bakım, acil servis ve ameliyathanelerde görev yapan tüm sağlık personelinin bayramını kutlayan Kaşıkcı, hasta yakınları ile bir süre sohbet etti.

Birlik ve beraberliği pekiştiren ramazan ayının ardından mübarek Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaşıkcı, bayramların ortak sevinçlerin ve duyguların paylaşıldığı müstesna günler olduğunu vurguladı.

Özellikle böyle bir dönemde hastane ortamında çalışanlar için bayramların gündelik stres ve yorgunluktan bir nebze olsun uzaklaştıran manevi bir hava barındırdığını aktaran Kaşıkcı, "Beden sağlığımız kadar ruh sağlımızın da korunması için bu sevgi atmosferinden faydalanmamız önem arz ediyor. Vaka sayılarımızda ciddi oranda düşüşler yaşandığı bugünlerde bayramın hem sağlık çalışanlarımıza hem de vatandaşlarımıza olumlu bir hava katacağını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Kazanımlarımızı kaybetmeyelim"

Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık gösterdiği koronavirüs sürecinde vatandaşların da kurallara uyması gerektiğine dikkati çeken Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Normalleşmeye doğru gidiyoruz ancak bu dönemde çok dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bayramda toplum içindeki bulaşlardan ziyade aile içindeki bulaşlara dikkat etmemiz lazım. İlimizde son bir hafta içinde daha çok aile içi bulaşlara rastlıyoruz. Lütfen uzaktan bayramlaşalım. Bayram ziyaretleri yapmayalım. Telefonda ya da görüntülü görüşelim ancak bir araya gelmemeye dikkat edelim. Çünkü sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyenini ciddi anlamda sürdürmezsek önümüzdeki günlerde riskimiz artacaktır. Kazanımlarımızı kaybetmeyelim. Bugünler için sağlık çalışanlarımız çok büyük çaba sarf ettiler. Onların emeklerini zayi etmeyelim."

Kaynak: AA