İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün "2021-Ales/3 Sınavı" ile İlgili Basın Duyurusu

T. C.

ADANA VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN "2021-ALES/3 SINAVI" İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU

21. 11. 2021 Pazar günü yapılacak olan 2021-ALES/3 Sınavı dolayısıyla sınava katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğümüz 21. 11. 2021 Pazar günü 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

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