İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TEMMUZ 2021 OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TEMMUZ 2021 OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TEMMUZ 2021 OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TEMMUZ 2021 OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDIİl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Temmuz 2021 olağan toplantısı İlimiz Valisi Sayın Mustafa TUTULMAZ başkanlığında gerçekleştirildi.

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TEMMUZ 2021 OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Temmuz 2021 olağan toplantısı İlimiz Valisi Sayın Mustafa TUTULMAZ başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, İl Müdürü Vekili Hakkı ALKAN tarafından İŞKUR İl Müdürlüğünün 2021 yılı ilk altı aylık faaliyetlerini içeren sunum yapıldı.

Toplantıda; yıllık mesleki eğitim planının güncellenmesi, Çaycuma Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesinde endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı açılması, kurs ve programların denetimi için ek denetim kurulu oluşturulması, engelli ve eski hükümlü iş kurma hibe proje başvurularının değerlendirilmesi konuları görüşüldü ve karara bağlandı.

Ayrıca toplantıda salgın döneminde sosyal koruma kalkanı kapsamında ve İŞKUR uygulamaları ile 2020 ve 2021 yıllarında vatandaşlara yapılan ödeme ve destekler hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi.

İlgili dönemde;

İlimizde kısa çalışma ödeneği kapsamında 15. 823 kişiye toplam 125. 552. 684, 00 Türk Lirası, İşsizlik ödeneği kapsamında 3. 185 kişiye toplam 33. 948. 742, 00 Türk Lirası, Nakdi ücret desteği kapsamında 14. 576 kişiye toplam 75. 070. 623, 00 Türk Lirası, Toplum yararına programlar kapsamında 1. 113 kişiye toplam 26. 374. 018, 00 Türk Lirası, İşbaşı eğitim programları kapsamında 2. 483 kişiye toplam 23. 614. 862, 00 Türk Lirası, Mesleki eğitim kursları kapsamında 1. 669 kişiye toplam 10. 637. 337, 00 Türk Lirası ödeme yapılmıştır. Salgın döneminde İlimizde 38. 849 kişi Kurum hizmet ve desteklerinden faydalandırılmış, toplam 295. 198. 266, 00 Türk Lirası harcama yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Fatma Girik Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Eda Erdem Mete Gazoz Fatih Terim Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TEMMUZ 2021 OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 19:22:11. #1.14#

title