İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TEMMUZ 2021 OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TEMMUZ 2021 OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDIİl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Temmuz 2021 olağan toplantısı İlimiz Valisi Sayın Mustafa TUTULMAZ başkanlığında gerçekleştirildi.

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TEMMUZ 2021 OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Temmuz 2021 olağan toplantısı İlimiz Valisi Sayın Mustafa TUTULMAZ başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, İl Müdürü Vekili Hakkı ALKAN tarafından İŞKUR İl Müdürlüğünün 2021 yılı ilk altı aylık faaliyetlerini içeren sunum yapıldı.

Toplantıda; yıllık mesleki eğitim planının güncellenmesi, Çaycuma Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesinde endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı açılması, kurs ve programların denetimi için ek denetim kurulu oluşturulması, engelli ve eski hükümlü iş kurma hibe proje başvurularının değerlendirilmesi konuları görüşüldü ve karara bağlandı.

Ayrıca toplantıda salgın döneminde sosyal koruma kalkanı kapsamında ve İŞKUR uygulamaları ile 2020 ve 2021 yıllarında vatandaşlara yapılan ödeme ve destekler hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi.

İlgili dönemde;

İlimizde kısa çalışma ödeneği kapsamında 15. 823 kişiye toplam 125. 552. 684, 00 Türk Lirası, İşsizlik ödeneği kapsamında 3. 185 kişiye toplam 33. 948. 742, 00 Türk Lirası, Nakdi ücret desteği kapsamında 14. 576 kişiye toplam 75. 070. 623, 00 Türk Lirası, Toplum yararına programlar kapsamında 1. 113 kişiye toplam 26. 374. 018, 00 Türk Lirası, İşbaşı eğitim programları kapsamında 2. 483 kişiye toplam 23. 614. 862, 00 Türk Lirası, Mesleki eğitim kursları kapsamında 1. 669 kişiye toplam 10. 637. 337, 00 Türk Lirası ödeme yapılmıştır. Salgın döneminde İlimizde 38. 849 kişi Kurum hizmet ve desteklerinden faydalandırılmış, toplam 295. 198. 266, 00 Türk Lirası harcama yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre