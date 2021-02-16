İl bazlı Kovid-19 vakası verileri, bölgesel tedbir kararlarında belirleyici olacak
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İl bazlı Kovid-19 vakası verileri, bölgesel tedbir kararlarında belirleyici olacak

16.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:58
İl bazlı Kovid-19 vakası verileri, bölgesel tedbir kararlarında belirleyici olacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında il bazında açıklanan 7 günlük veriler ışığında, hastalık seyrine göre il hıfzısıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceği ve belli faaliyetlerin aşama aşama başlamasının söz konusu olabileceği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında il bazında açıklanan 7 günlük veriler ışığında, hastalık seyrine göre il hıfzısıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceği ve belli faaliyetlerin aşama aşama başlamasının söz konusu olabileceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin 7 günlük il bazlı verilerin, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasından kamuoyuyla ilk kez paylaşıldığını anımsattı.

Salgınla mücadele sürecinde "Yerinden Karar" dönemine geçildiğini ve yeni dönem için bu verilerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kayıpmaz, bu dönemin ilk çalışmasının il bazında haftalık verilerin belirlenmesi olduğunu söyledi.

Kayıpmaz, uygulama ile bölgesel kararlar alınabilmesi için yapılması gerekenlerin ortaya konacağını söyledi.

"Kontrollü sosyal hayata dönüşümüz için yol gösterici olacak"

İlk kez dün paylaşılan bir haftalık il bazlı verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kayıpmaz, yeni vaka sayılarının eğiliminin, yoğun bakımların doluluk kapasitesi, hastaneye yatışların ve testlerde saptanan pozitif vakaların eğilimleriyle beraber salgının seyrini gösteren en önemli ölçülerden olduğunun altını çizdi.

Kayıpmaz, şunları kaydetti:

"Bu ölçülerde artış, azalma veya düzleşme eğilimleri, kontrollü sosyal hayata dönüşümüz için yol gösterici olacaktır. İller bazında azalma olması durumunda belirli faaliyetlerin aşama aşama yeniden başlaması söz konusu olabilecektir. Bu veriler ışığında, Kovid-19 salgınının seyrine göre il hıfzısıhha kurulları bölgesel kararlar alabilecektir. Örneğin ABD'de Washington eyaletinin batı bölgesinde saydığım ölçülerdeki azalma eğiliminden dolayı belirli faaliyetlere, sınırlı kapasiteyle izin verilmiştir. Sıkı kurallar ve denetlemeler çerçevesinde, yemek yenilen iç mekanlara kapasitenin yüzde 25'i kadar oturarak müşteri alınması, açık hava spor faaliyetlerinin turnuva olarak değilse de sportif maksatla açılması bunlar arasında sayılabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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