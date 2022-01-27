İklim Şentunalı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Milli Sporcu İklim Şentunalı'nın hayatı ve biyografisi!

İklim Şentunalı kimdir? İklim Şentunalı nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? İklim Şentunalı hangi spor dalında?

İKLİM ŞENTUNALI KİMDİR?

Spor eğitimini Rusya'da alan İklim Şentunalı Milli artistik buz pateni sporcusudur. Milli sporcumuz İklim Şentunalı geçtiğimiz gün Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır üzerinde buz pateni performansı sergiledi. Performansı oldukça beğeni toplayan İklim Şentunalı'nın Youtube kanalı bulunuyor. Kanalında Rusya'daki hayatını paylaşan İklim Şentunalı'nın Youtube'da toplam 1.1 bin abonesi bulunmaktadır. Ayrıca İnstagram hesabında ise 106 bin takipçisi bulunmaktadır.

İKLİM ŞENTUNALI BUZ PATENİ GÖSTERİSİ

Artistik buz pateni milli takım sporcusu İklim Şentunalı, Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır üzerinde buz pateni performansı sergiledi. Şentunalı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video çok sayıda etkileşim aldı.

Milli sporcu Şentunalı, Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü üzerinde sergilediği buz pateni performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Şentunalı'nın videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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