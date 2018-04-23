İki Mevsimin Bir Arada Yaşandığı İlçe: Sarıkamış

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden ve kışın uzun yaşandığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, nisanda yağan karın ardından ilkbahar ve kış mevsiminin güzelliklerinin bir arada yaşanması ilgi çekici manzaralar oluşturdu.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede, hava sıcaklığının düşmesiyle etkili olan ve ilçeyi beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı bir süre sonra yerini güneşli havaya bıraktı.

Karın ardından yaşanan güneşli hava, karlı sarıçam ağaçları, dere kenarlarında açan sarı çiçekler, karların arasından çıkan çiğdem çiçekleri ve bulutlarla birleşince adeta görsel şölen sundu.

İlkbahar ve kışın güzelliklerini aynı anda sunan ilçe kışın beyaza bürünen görüntüsüyle yerli ve yabancı turistleri ağırlarken şu sıralar da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Son kar yağışı ile bambaşka bir görüntü sunup ziyaretçilerini adeta büyüleyen ilçenin doğal güzellikleri, AA ekibi tarafından da drone ile havadan görüntülendi.

İlçeye gelen fotoğraf tutkunlarından Hasan Cellat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın her mevsiminin ayrı güzel olduğunu belirterek "Son yağan karın ardından fotoğraf tutkunları olarak karlı dağların, çiçeklerin fotoğrafını çekme mutluluğunu yaşıyoruz. Herkesi Sarıkamış'ın bu güzel doğasını görmeye davet ediyoruz." dedi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki pistlerin yanı sıra bozayı, kurt, tilki, vaşak, karaca, yaban domuzu gibi birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan ilçenin sarıçam ormanları her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.