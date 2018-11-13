İki Güreşçimiz Yarı Finalde

U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda Kerem Kamal ve 72 kiloda Cengiz Arslan, yarı finale yükseldi. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda Kerem Kamal, çeyrek finalde Çinli rakibi Libin Ding'i 10-1 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Kamal yarı finalde Azerbaycanlı Murad Mammadov ile karşılaşacak. 72 kiloda Cengiz Arslan, çeyrek finalde Macar Tamas Levai'yi 4-1 yendi. Arslan yarı finalde Ukraynalı Artur Polatiev ile karşılaşacak.

(İHA)