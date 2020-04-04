IKBY'de 48 saat kapsamlı sokağa çıkma yasağı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Korona virüsle mücadele kapsamında 48 saat boyunca geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Korona virüsle mücadele kapsamında 48 saat boyunca geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yeni sokağa çıkma kararına göre 48 saat boyunca geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugün saat 00.00'den itibaren başlayan kapsamlı yasak çerçevesinde daha önce açık kalan marketler ve fırınlar da kapatılacak. Bütün vatandaşların yaya ve araçla sokağa çıkmasını tamamen yasaklayan karar uyarınca güvenlik güçlerine ait araçların da resmi görev dışında trafiğe çıkması yasaklandı.

Vaka sayısının 200'ü aştığı IKBY'de 14 Mart'tan bu yana Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı 10 Nisan'a kadar uzatılmıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA