İhracat şampiyonlarının 160'ı Egeli

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat şampiyonları listesine 2019 yılında Ege Bölgesinden 160 firma girmeyi başardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat şampiyonları listesine 2019 yılında Ege Bölgesinden 160 firma girmeyi başardı. TİM'in ilk bin ihracatçı listesinde 2018 yılında ise 158 Egeli ihracatçı firma yer almıştı.

Ege Bölgesi, Marmara Bölgesinden sonra TİM'in ilk bin ihracatçı listesinde en fazla firma ile temsil edilen bölge olurken, İzmir ilk bin ihracatçı listesinde 83 firma ile İstanbul'un ardından ikinci il konumunu korudu. Egeli ihracat şampiyonları Türkiye'ye 2019 yılında 19 milyar 761 milyon dolarlık döviz kazandırdı. İhracatın 'şampiyonlar ligi' olarak tanımlanan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl açıklanan en fazla ihracat yapan bin firma listesinde, 2019 yılı performanslarına göre Ege Bölgesinden 160 firma yer buldu. Egeli ihracatçılar, ilk bin ihracatçının ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştirdi.

Ege'den 18 firma ilk bin ihracatçı listesine girdi

İhracatçı listesinde Ege Bölgesinden 142 yerini korurken, 18 firma 2019 yılında ilk bin ihracatçı listesinin yeni üyeleri oldu. TİM bin ihracatçı listesinde İzmir 83 firma ile yer alırken, Denizlili ihracatçılar 26 firma ile listede yer buldu. Manisa'dan 23 ihracatçı firma listeye girme başarısı gösterdi. Aydın'dan 7, Kütahya ve Balıkesir'den 6'şar, Muğla'dan 5, Afyonkarahisar ve Uşak'tan 1'er firma ihracatın 'şampiyonlar ligine' girmenin mutluluğunu yaşadı.

"Dijitalleşme, inovasyon, AR-GE ve tasarımla daha da çok firmamız ilk bine girecek"

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ilk bin ihracatçı listesindeki Egeli firma sayısının 2012 yılından bu yana düzenli olarak artarak 118'den 160'a yükselmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, önümüzdeki süreçte Ege Bölgesinden ilk bin ihracatçı listesinde daha fazla firmanın yer alması için dijitalleşme, İinovasyon, AR-GE, tasarım ve markalaşmaya ağırlık veren çalışmalara yoğunlaşacaklarını kaydetti. Pandemi sonrasında Türkiye'nin ilk dijital fuarını ayakkabı ve saraciye sektöründe 1-4 Haziran tarihlerinde Shoedex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı şeklinde düzenlediklerine işaret eden Eskinazi, "12-16 Ekim tarihlerinde ise Türkiye'nin ilk Gıda Sanal Fuarı-The Fource'u organize edeceğiz. Pandeminin fiziki pazarlamaya izin vermediği günümüzde dijital fuarlar ve ticaret heyetleriyle ihracatımızda devamlılığı sağlamaya çalışıyoruz. 2020 yılının ocak-ağustos döneminde 214 ülke ve serbest bölgeye 8,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2020 yılının son dört aylık döneminde hayata geçirdiğimiz projelerin meyvelerini toplayarak 2020 yılını ihracatta artışla kapatmayı ve TİM ilk bin ihracatçı listesinde önümüzdeki yıl daha fazla firmamızla yer almayı hedefliyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı