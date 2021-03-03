İHH Yemen'de 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Yemen'in birçok bölgesinde 2020 yılından bu güne kadar yaptığı çalışmalarla yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibine insani yardım ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Yemen'in birçok bölgesinde 2020 yılından bu güne kadar yaptığı çalışmalarla yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibine insani yardım ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH İnsani Yardım Vakfı, 2015 yılının Mart ayından bu yana iç savaşın devam ettiği Yemen'de hayırseverlerin yardımlarını bölgeye ulaştırmaya devam ediyor.

Yemen'de 29 milyonluk nüfusun yaklaşık 21 milyonu, gıda başta olmak üzere insani yardıma muhtaç durumda. Yardıma muhtaç olanların yarısı ise acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Ülkede artan yoksulluk ve açlığın, insani felakete dönüşmesinden endişe ediliyor.

Yemen'in tüm bölgelerinde yardım faaliyetleri yürüten İHH, 2020 yılı boyunca Sana, Hadramevt, Marib, Cevf, Taiz, Emane, Hudeyde, İbb, Beyda, Dhamar, Mehra, Şebwe, Rada'a, Amran, Şebwe, Mahvit, Lahic, Dali, Reyme, Mukella ve Aden bölgelerinde yardım çalışmaları yürüttü.

Birleşmiş Milletler Küresel İnsani Yardıma Genel Bakış Raporu'na göre 2020 yılında Yemen'de yaşanan şiddetli çatışmalar, insani krizin boyutlarını derinleştiriyor.

- Milyonlarca insan beslenme sıkıntısı yaşıyor

Ülkede binlerce insan; abluka, ekonomik çöküş, hastalık ve yetersiz beslenme gibi nedenlerden dolayı yaşamını yitiriyor.

Yemen'in farklı şehirlerinde beslenme alanında projeler yürüten İHH, ilk etapta 49 bin 35 adet gıda kumanyası dağıttı. Bu gıda paketlerinden yaklaşık 246 bin kişi faydalandı.

Bununla birlikte bölge halkı ekmek ve temiz suya ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntıları gidermek için projeler başlatan İHH, 3 milyon 373 bin adet ekmek ve 14 milyon litre su ve bin 120 adet hazır yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Ayrıca farklı bölgelerde 7 bin 191 küçükbaş, 35 büyükbaş ve 307 adak kurbanı kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere et dağıtımı yapıldı.

- Barınma sorunu artarak devam ediyor

Yemen'de devam eden iç çatışmalardan dolayı 410 bini geçen yıl olmak üzere 2015'ten bu yana toplam 3,65 milyon kişi yerinden edildi.

İç çatışmalarda evlerin yanı sıra 917 cami, 147 üniversite binası, 271 turistik tesis, 112 spor tesisi, 36 medya binası ve 2 bin 960 tarım arazisi zarar gördü.

Birleşmiş Milletler'in yayınladığı Yemen raporuna göre, ülkede binlerce insan abluka, ekonominin çöküşü, hastalık ve yetersiz beslenme gibi nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bu gün toplam 30,5 milyonluk nüfusun 20,1 milyonu açlıkla karşı karşıya ve 14,4 milyon kişi de yaşamlarını sürdürmek veya kurtarmak için acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Bu kapsamda barınma konusunda da projeler yürüten İHH, 450 çadır, 350 su deposu, 12 bin 665 adet battaniye, 4 bin 25 adet mont, 2 bin 138 hijyen kiti, 662 mutfak malzemeleri, 787 adet yatak, 730 çocuğa oyuncak dağıtımı ve 61 bin Euro değerinde nakdi yardımı mağdur durumdaki ailelere ulaştırdı.

- Kovid ile zor şartlar altında mücadele

Çin'in Wuhan bölgesinde, 2019 yılı aralık ayının başından bu yana yayılan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Yemen de salgından olumsuz etkilenen ülkelerden bir tanesi.

Bu zor süreçte Yemen halkını yalnız bırakmayan İHH, birçok projeyle sağlık çalışmalarına destek veriyor. Kovid ile mücadele kapsamında sağlık merkezlerine verilen desteklerden 225 sağlık çalışanı 48 bin 280 hasta istifade etti.

Ayrıca İHH, işlettiği oksijen merkezine 27 bin 764 litre mazot desteği vererek şehrin farklı noktalarında 24 sağlık merkezi ve hastanelere bin 759 adet oksijen tüpünün ulaştırılmasını sağladı. Ayrıca Taiz'de Tedamun sağlık merkezine 15 bin Euro bütçeli 45 ayrı kalemde ilaç desteği verildi.

- Eğitim desteği devam ediyor

2015 yılı mart ayından bu yana yaşanan iç çatışmalarda en fazla çocuklar ve kadınlar olumsuz etkileniyor.

Eğitim yardımları kapsamında farklı projeleri hayata geçiren İHH, Yemen'in Taiz bölgesinde 2 bin 200 öğrencinin faydalanacağı 3 katlı ve 22 derslikten oluşan okul inşaatına başladı.

Ayrıca farklı bölgelerde 4 okula ek hizmet binaları inşa etti. Sıcakların yoğun olduğu dönemlerde öğrencilerin güneşten korunabilmeleri için 1 okula 900 metrekarelik gölgelik yapıldı. Ayrıca 4 yıllık eğitim sürecinde 50 yetim üniversite öğrencisine eğitim bursu veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak