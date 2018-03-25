İhh Kocaeli 6. Yetim Dayanışma Gecesi

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "15 Temmuz, sadece Türkiye'de birkaç şeye yönelik yapılan bir ihtilal girişimi değildir, Kudüs bir daha Müslümanların eline geçmesin, dünyayı bir daha Müslümanlar yönetmesin diye tek özgür kalan beldemize yapılan bir saldırıydı." dedi.

İzmit'teki Atatürk Spor Salonu'nda "Yetim bir şehir Kudüs" temasıyla düzenlenen 6. Yetim Dayanışma Gecesi'nde konuşan Yıldırım, İstanbul'dan kalkan Mavi Marmara gemisinin İsrail için sonun başlangıcı olduğunu söyledi.

Katlettiği çocukların, Mescid-i Aksa'dan aldıkları her taşın, yıkılan evlerin ve hapse atılan çocukların intikamının alınacağını belirten Yıldırım, artık yer yüzünün her tarafında Filistin aşkıyla yanan insanların sayısının çoğaldığını kaydetti.

Yıldırım, Mescid-i Aksa'nın ümmetin izzeti ve namusu olduğunu vurgulayarak, Filistinli annelerin "Mescid-i Aksa'yı korumalarını" öğütleyerek 9-10 yaşındaki çocuklarını Kudüs sokaklarına gönderdiğini, Müslümanların üzerine düşen görevin küçük yaştaki çocukların omuzlarında olduğunu ifade etti.

Kudüs özgürleştikçe Doğu Türkistan'ın da kurtulacağına dikkati çeken Yıldırım, "Şu anda aynı Endülüs'te yapılan yapılıyor. Hiçbir Doğu Türkistanlı kapısını kapatamaz, kilitleyemez. Çinliler istediği kapıdan içeri girerler, içeride namaz kılan var mı, başı örtülü var mı bütün bunları tespit ederler, hepsi yasak." diye konuştu.

İHH Genel Başkanı Yıldırım, Vicdan Konvoyu'nun Suriye zindanlarındaki kadınların sesini dünyaya duyurduğunu aktararak, "Şimdi öyle büyük bir gündem oluştu ki dünya liderleri bizimle irtibat kuruyorlar, raporlar istiyorlar. Diplomasi birimi bu kadınların çıkarılması ikinci adıma geçiyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye son kaledir"

Kahire, Şam, Bağdat ve İstanbul'un Kudüs'ün muhafızları olduğuna ve şu an bunlar arasında sadece İstanbul'un Kudüs'ü alabilecek durumda bulunduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"15 Temmuz, sadece Türkiye'de birkaç şeye yönelik yapılan bir ihtilal girişimi değildir, Kudüs bir daha Müslümanların eline geçmesin, dünyayı bir daha Müslümanlar yönetmesin diye tek özgür kalan beldemize yapılan bir saldırıydı. Onun için 15 Temmuz'da sokağa çıkan her fert Kudüs savaşı yapmıştır, İsrail'e karşı çıkmıştır, Amerika'ya karşı çıkmıştır. Türkiye neden önemli? Mısır'ı, Şam'ı, Bağdat'ı tekrar diriltecek, tekrar ayağa kaldıracak tek yerdir. Onun için son kaledir Türkiye."

Yıldırım, Kudüs'ün Müslümanların başkenti olduğunu dile getirerek, "Mavi Marmara'nın yıl dönümü 31 Mayıs'ta ya yürüyüş yapacağız ya miting yapacağız ama en az 300 bin insan toplayacağız. Bunun çoğunluğu genç olacak. 31 Mayıs'taki yürüyüşümüzün adı 'Kudüs Müslümanların başkentidir' olacak." şeklinde konuştu.