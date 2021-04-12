İHH ile İhsan ve Vefa Derneği'nin İdlib'de yaptırdığı cami ibadete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İHH ile İhsan ve Vefa Derneği'nin İdlib'de yaptırdığı cami ibadete açıldı

Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel
İHH ile İhsan ve Vefa Derneği'nin İdlib'de yaptırdığı cami ibadete açıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile İhsan ve Vefa Derneğinin Suriye'nin İdlib kırsalına yaptırdığı 300 kişi kapasiteli cami ibadete açıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile İhsan ve Vefa Derneğinin Suriye'nin İdlib kırsalına yaptırdığı 300 kişi kapasiteli cami ibadete açıldı.

İdlib kırsalındaki Kefer Lusin bölgesinde yapımı tamamlanan 220 metrekare kapalı alanı ile 300 kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami için açılış töreni düzenlendi.

İHH İstanbul İl Teşkilatı Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Fethullah Badem, açılışta yaptığı konuşmada, İhsan ve Vefa Derneği'nin bağışlamış olduğu briket evlerin yapıldığı arazide ibadet alanı olabilmesi için bir caminin de inşa edildiğini söyledi.

Suriye'de devam eden iç savaşın her geçen gün yeni bir drama sahne olduğunu ifade eden Badem, "İhsan ve Vefa Derneği geçtiğimiz yıl briket ev projemize destek vermişti. Bu yıl içerisinde de kendilerinin destekleriyle inşa ettiğimiz İhsan ve Vefa Cami'ni bugün ibadete açıyoruz." dedi.

Suriye'de hayata geçirdikleri projelerinden birinin daha açılışında bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran İhsan Vefa Derneği Başkanı Abdullah al Astal da, bölgede yaşayan insanların cemaat halinde ibadet edebilecekleri bir alan olmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Yapılan konuşmalar ve kurdele kesiminin ardından cami ibadete açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şeyma Subaşı Ersin Korkut Canan Ergüder Demet Özdemir
Spor Muslera Ünal Karaman Yılmaz Vural Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İHH ile İhsan ve Vefa Derneği'nin İdlib'de yaptırdığı cami ibadete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:21:37. #1.15#
title