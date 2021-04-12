İHH ile İhsan ve Vefa Derneği'nin İdlib'de yaptırdığı cami ibadete açıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile İhsan ve Vefa Derneğinin Suriye'nin İdlib kırsalına yaptırdığı 300 kişi kapasiteli cami ibadete açıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile İhsan ve Vefa Derneğinin Suriye'nin İdlib kırsalına yaptırdığı 300 kişi kapasiteli cami ibadete açıldı.

İdlib kırsalındaki Kefer Lusin bölgesinde yapımı tamamlanan 220 metrekare kapalı alanı ile 300 kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami için açılış töreni düzenlendi.

İHH İstanbul İl Teşkilatı Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Fethullah Badem, açılışta yaptığı konuşmada, İhsan ve Vefa Derneği'nin bağışlamış olduğu briket evlerin yapıldığı arazide ibadet alanı olabilmesi için bir caminin de inşa edildiğini söyledi.

Suriye'de devam eden iç savaşın her geçen gün yeni bir drama sahne olduğunu ifade eden Badem, "İhsan ve Vefa Derneği geçtiğimiz yıl briket ev projemize destek vermişti. Bu yıl içerisinde de kendilerinin destekleriyle inşa ettiğimiz İhsan ve Vefa Cami'ni bugün ibadete açıyoruz." dedi.

Suriye'de hayata geçirdikleri projelerinden birinin daha açılışında bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran İhsan Vefa Derneği Başkanı Abdullah al Astal da, bölgede yaşayan insanların cemaat halinde ibadet edebilecekleri bir alan olmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Yapılan konuşmalar ve kurdele kesiminin ardından cami ibadete açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco