İHH Bitlis Şubesi ramazanda 3 bin aileye yardım kolisi ulaştıracak

İnsan Yardım Vakfı (İHH) Bitlis Şubesi, ramazan ayında kentteki 3 aileye yardım kolisi ulaştırmayı hedefliyor.

İnsan Yardım Vakfı (İHH) Bitlis Şubesi, ramazan ayında kentteki 3 aileye yardım kolisi ulaştırmayı hedefliyor.

İHH Bitlis Şubesi Başkanı Muzaffer Taşcan, yaptığı açıklamada, kentte ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi ulaştırmayı, bayramda da 1000'in üzerinde yetim çocuğu giydirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kentteki tüm mağdur ailelere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Taşcan, şunları kaydetti:

"Buna vesile olacak hayırseverlerimizle şehrimizde gerçekleştireceğimiz yardım faaliyetlerinin yanı sıra Patani'de İHH'nın açtığı yetimhanedeki kardeşlerimiz için ramazan boyunca iftar ve sahurlarını İHH Bitlis Şubesi olarak karşılayacağız. Lübnan ve Filistin'de mülteci kamplarında yaşayan ihtiyaç sahiplerinin de yanında olacağız. Hayırseverlerimizin yardımlarıyla ramazanda iyiliği tüm yeryüzüne yaymayı amaçlıyoruz."

Taşcan, "Vereceğiniz zekat ve fitre paylarını da yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere hassasiyetle ulaştıracağız. Bugüne kadar derneğimizi hayırda köprü eden tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bu iyiliğe ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş