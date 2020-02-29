: İdlib şehidi Uzman Onbaşı Birhan Er, son yolculuğuna uğurlandı

29.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:21

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Birhan Er'in naaşı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi.

Çorlu Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki Er'in naaşı, Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şentop, şehidin annesi Fahriye ve babası İhsan Er'e taziye dileklerini iletti.

Şehit Er'in naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorlu Şehitliği'ne defnedildi.

Şentop, cenaze namazında şehidin babasıyla saf tuttu ve tabutu bir süre omuzlarında taşıdı.

Kaynak: AA

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