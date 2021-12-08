İdlib'de sağanak kampları olumsuz etkiledi - Haberler
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İdlib'de sağanak kampları olumsuz etkiledi

İdlib'de sağanak kampları olumsuz etkiledi
AA / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de etkisini gösteren şiddetli yağış, Türkiye sınırına yakın bölgelerindeki çadır kamplarında yaşayan binlerce sivilinin hayatını olumsuz etkiledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de etkisini gösteren şiddetli yağış, Türkiye sınırına yakın bölgelerindeki çadır kamplarında yaşayan binlerce sivilinin hayatını olumsuz etkiledi.

Gün boyu süren sağanak, Suriye'nin Türkiye sınır hattında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kampları sular altında bıraktı.

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib'in Keferarouk Kampı'na yerleşen Halit Mesud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağmurda çadırlarını su bastığını söyledi.

Çadırı su altında kaldığı için çaresiz olduğunu ifade eden Mesud, "Yağmur nedeniyle çocukların durumu kötü. Yollar çamur, hizmet yok." şeklinde konuştu.

Um Curun Kampı'nda yaşayan Muhammed Hasan da çok sayıda çadırı suların bastığını ve onlarca ailenin diğer kamplara göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Hasan, kampta zor günler yaşadıklarını belirterek ihtiyaç sahiplerine gıda ve yakacak yardımı yapılmasını istedi.

Fatima Bekir de çadırdan ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Çadırdan hiçbir eşya çıkaramadığını söyleyen Bekir, "Çamurdan yürüyemiyoruz, çocuklarımla bir başımıza kaldık. Eşim tutuklu, Allah'tan başka kimsemiz yok. Yardımseverlere buradan çağrıda bulunuyorum." dedi.

İdlib'de sağanak kampları olumsuz etkiledi

İdlib'de sağanak kampları olumsuz etkiledi

İdlib'de sağanak kampları olumsuz etkiledi

İdlib'de sağanak kampları olumsuz etkiledi

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AA / Ahmet Karaahmet - Son Dakika Haberleri

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