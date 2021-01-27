İDDEF'ten İdlib'deki Suriyeliler için acil yardım çağrısı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Suriye'nin İdlib kentindeki çadırlarda kalan Suriyelilerin acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu duyurdu.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, İdlib'de düzensiz kamplarda hayatta kalma mücadelesi veren Suriyeli ailelerin, son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle çadırlarının su içinde kaldığı, kamplarda durumun ağırlaştığı anlatıldı.

Yaklaşık 50 bin sivilin yaşadığı kamplarda acil yardıma ihtiyaç bulunduğu aktarılan açıklamada, eşyaları kullanılamaz hale gelen aileler için barınma, gıda, giysi, yakacak ve battaniye gibi insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, kampların olduğu bölgede bulunan İDDEF'in saha inceleme ekibinin şu gözlemlerine de yer verildi:

"Kuzey Suriye'de selden zarar gören kampları ziyaret ettik. Sel felaketi nedeniyle çadırları yıkılan veya su altında kalan aileler çok zor durumda ve birçoğu bu bölgeden de gitmek zorunda kaldı. Sular neredeyse bütün çadırlara girmiş durumda ve bazı ailelerin başını sokacak yeri yok. Yani çocuklar, kadınlar, yaşlılar evsiz. Kimisi de mecburen içerisinde su olan bu çadırlarda kalmak zorunda. Burada vaziyet çok zor, anlatmaya kelimeler yetmez. Bölgede durum çok vahim. Hayırsever kardeşlerimizden özellikle buradaki kardeşlerimize çadır yerine daha dayanıklı evlerin inşa edilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara