IDC Ödülleri sahiplerini bulacak

08.10.2019 09:35

5 Kasım Salı günü İstanbul InterContinental Hotel'de gerçekleşecek konferansta, 200'den fazla katılımcı, veriyi, insanları ve süreçleri yönetmede entegre yaklaşımlarla bu alandaki güncel teknolojileri konuşacak.

Türkiye'nin önde gelen veri bilimcilerinin Büyük Veri, Analitik, Yapay Zeka, Robotik Süreç Otomasyonu konularındaki deneyimlerinin paylaşılacağı etkinlik, verinin saklanması, işlenmesi ve analiz edilmesinde hangi kilit faktörlerin dikkate alınması gerektiği konusunda Türkiye'de sektörün geleceğine dair net bir bakış sağlayacak.

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, "IDC'nin Arttırılmış İnovasyon olarak tanımladığı, büyük veri/analitik, kognitif sistemler, yapay zeka, robotlar, IoT, üç boyutlu yazıcılar, arttırılmış/sanal gerçeklik gibi teknolojiler aracılığıyla tüm dünyada yepyeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Artık organizasyonlar için hayatta kalma ve rekabet şartlarını, bu teknolojlerin ne kadar efektif olarak kullanabildiği belirliyor olacak. İnovasyon çağında; veri ve veriye dayalı karar alma gittikçe daha önemli hale geliyor. Organizasyonların öncelikli hedefleri arasında; veriye dayalı ve eş zamanlı stratejik karar alma süreçlerini hızlandırma ve veriye dayalı kişiselleştirilmiş servisler sunma konuları yer almak zorunda. Önümüzdeki on yıl içerisinde 'veriye dayalı' karar vermeye doğru hızlı bir değişim içerisinde olacağız. Verinin en önemli kaynak haline geldiği bu dönemde; organizasyonlar analitik, büyük veri ve yapay zeka yatırımlarını bulut, mikro servisler, yeni geliştirilecek uzmanlık alanları ve kapsamlı güvenlik yaklaşımları ile desteklemeliler."

IDC Türkiye Araştırma Müdürü Aslı Koçkal, önümüzdeki dönemde analitik ve yapay zeka gibi inovasyonu hızlandıran teknolojiler aracılığıyla sektörlerin hızla dönüşeceğini ve mevcut iş/operasyonel modellerinin de buna paralel olarak hızla dönüşmesi gerektiğini belirtti. Analitik ve veri yatırımları şirketlere sadece yeni müşteri ve yeni gelir kazanımı haricinde; operasyonel işlemler,tedarik zinciri gibi birçok işlemi otomatize etme gibi avantajlar da sağlamaktadır. IDC olarak tahminlerimizden biri; 2022 yılı itibarıyla analitik-odaklı otomasyon, şirketlere %25'ten fazla operasyonel maliyet tasarrufu sağlıyor olacağı yönünde. Aslı Koçkal sözlerine şöyle devam ediyor: "BT yatırımlarındaki en büyük büyüme ise; 'Yapay zeka' gibi inovasyon hızlandırıcı dediğimiz teknoloji çözümlerinden geliyor olacak. Yapay zeka, organizasyonları dijital dönüşüm yoluyla geliştirecek anahtar teknolojilerden birisi. IDC Global Yapay Zeka Yatırım Tahminleri raporuna göre; bu pazarın %28,5 bileşik büyüme oranıyla 2018 yılında 28.1 milyar dolardan, 2023 yılı itibarıyla 98.4 milyar dolara çıkacağı yönünde. Büyük veri ve analitik (BDA) pazarının ise, dünya çapındaki gelirlerinin 2018-2022 süresi içerisinde %13,2 bileşik büyüme oranı ile 274.3 milyar dolara ulaşacağını öngörmektedir."

Konferans çerçevesinde en son teknolojilerin ele alınması amacıyla IDC bu etkinlikte; KoçSistem, MicroStrategy, BI Technology, Icron, SabancıDX, Tara Sistem, firmaları ve sektörün önde gelen yöneticileri ile iş birliği yapmaktadır.

Kaynak: Bültenler