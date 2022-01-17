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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı'ndan kış üstlenmesindeki teröristlere karşı yeni operasyon

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı'ndan kış üstlenmesindeki teröristlere karşı yeni operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığınca, kış üstlenmesindeki teröristlere karşı bin 440 personellik, "Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan" operasyonu başlatıldı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İçişleri Bakanlığınca, kış üstlenmesindeki teröristlere karşı bin 440 personellik, "Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, halen kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur-güven ortamını pekiştirmek amacıyla Batman ilinde "Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan" operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 440 personel görev alıyor.

(Ali Nargüner - Huzeyfe Tarık Yaman/ İHA)

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı'ndan kış üstlenmesindeki teröristlere karşı yeni operasyon

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı'ndan kış üstlenmesindeki teröristlere karşı yeni operasyon

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı'ndan kış üstlenmesindeki teröristlere karşı yeni operasyon

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı'ndan kış üstlenmesindeki teröristlere karşı yeni operasyon

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı'ndan kış üstlenmesindeki teröristlere karşı yeni operasyon

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Fatih, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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