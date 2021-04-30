İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Seyahat İzin Belgesi" konulu ek genelge gönderdi
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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Seyahat İzin Belgesi" konulu ek genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Seyahat İzin Belgesi' konulu ek genelge gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Seyahat İzin Belgesi" konulu ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Seyahat İzin Belgesi" konulu ek genelge gönderdi.

Genelge kapsamında zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak. Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme veya firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol sağlanacak. Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek. Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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