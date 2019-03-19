İçişleri Bakanı Soylu: "Kandil'in Arkasında Kim Var? Amerika Var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütü artık sizi rahatsız edemeyecek. Terör örgütü PKK artık milletimizin huzurunu bozamayacak, artık bu milletin geleceğini elinden alamayacak, yoksullaştıramayacak." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ağrı'ya gelen Soylu, Cumhuriyet Caddesi'nde halka hitap etti.

Türkiye'de her 10 yılda bir darbelerle, ekonomik saldırılarla karşılaşıldığını, değerler ve kutsallara el uzatıldığını belirten Soylu, bir taraftan da Türkiye'nin gelişmesinin önüne geçmek için anarşizm, terörizm, yüzde 8 binlik gecelik faizler bırakıldığını söyledi.

Türkiye'de başbakan ve bakanlar asıldığını ve her on yılda bir darbe yapıldığını hatırlatan Soylu, "En son o Amerika uşağı, Pensilvanya'daki o hainin gerçekleştirmek istediği o 15 Temmuz'daki darbe. Bitmedi, 7 Haziran seçimlerinden sonra bu ülkeyi karıştırmak için Güney ve Doğu Anadoluyu karıştırmak için, kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak için yaptıkları. Yetti mi? Yetmedi. Ardından Türkiye yerel seçime gidiyor diye Amerika'nın yaptığı dolar saldırıları. Ekonomimiz biraz zayıflasın, Türkiye biraz geriye düşsün de yerel seçimde biraz zayıflasın da önümüzdeki 4,5 yılda ülkeyi istediğimiz gibi evirip çevirelim' diye hesap edenler var." diye konuştu.

"Kavga olan eve kim kız verir"

Türkiye'nin yıllarca ilerlemesini durdurmak için sağcı, solcu, dinci, kapalı, açık gibi çeşitli ayırımlara tabi tuttuklarını aktaran Soylu, bugün gelinen noktada herhangi bir ayırımın kalmadığına dikkati çekti.

Gezi olaylarının Türkiye'ye maliyetinin 150 ile 200 milyar dolar arasında olduğunu sözlerine ekleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Kavga olan eve kim kız verir. Kim gelir yatırım yapar. Kimin morali iyi olur. Türkiye'nin her tarafında kavga olsun, her tarafında huzursuzluk olsun diye yapmadıkları, ortaya koymadıkları kalmadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya da başka bir program uyguladılar. PKK terör örgütleriyle beraber yoksulluk ve insanlarımızın yarınlara dair ümitsizliklerini ortaya koymak istediler. Pervin Buldan çıkmış diyor ki '40 yıllık davamızı 31 martta taçlandıracağız.' Kürt kardeşlerim siz bu coğrafyada 40 yıldır mı varsınız? Biz bu coğrafyada bin yıldır kardeş olarak varız. Bizim tarihimiz bir terör örgütünün tarihiyle mi başlıyor. 40 yıldır bu coğrafyada kardeşi kardeşe düşürerek, insanları fukaralığa, yoksulluğa mahkum etmeye çalışıyorlar. Veysel Karani, Amhed-i Hani, İdris-i Bitlisi 40 yıldır mı bu coğrafyadaydı?"

"Kızlarımızı, Karayılan'ın, Bayık'ın masasına meze etmeye çalışıyorlar"

15 Temmuz'dan sonraki 2,5 yılda Doğu ve Güneydoğu'da huzurun hakim olduğunu vurgulayan Soylu, bölge illerinde son dönemlerde yapılan hizmet ve yatırımları anlattı.

Bunun yanında terör örgütünün bölgedeki etkisini de kırdıklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bakın artık başka bir anlayışa doğru hep beraber gidiyoruz. Bir huzur anlayışına doğru hep beraber gidiyoruz. Ben Doğu ve Güneydoğu'ya sadece terörle mücadele etmek için geliyor değilim. Onla mücadele etmek önemli, Ama bizim başka bir derdimiz daha var. Derdimiz 13-14 yaşlarındaki kızlarımızı dağa götürüyor, orada o hayvan Murat Karayılan'ın, hayvan Cemil Bayık'ın masasına meze etmeye çalışıyorlar. Bakın terör örgütüne katılımda son 30 yılın en düşük rakamı 2018'deydi. Şu anda da öyle. Derdimiz, anasının başını okşayacağı yaşta bir kızımızın birilerinin tacizine, tecavüzüne uğraması değil. Onlar bizim evlatlarımız. Sadece anne ve babasının evlatları değil, onlar bu memleketin evlatları. O evlatlarımızı mühendis, doktor, hemşire, öğretmen, bilgisayar mühendisi yapmak derdimiz."

"Terör örgütü artık sizi rahatsız edemeyecek"

Mardin'in 3 milyon turist ağırladığını, bunun huzurun etkisiyle elde edilen büyük bir başarı olduğunu anlatan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla gittiği Tunceli'de otellerde boş yer olmadığını söyledi.

Bölgedeki illerin tümünde benzer durumun söz konusu olduğunu sözlerine ekleyen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu toprakların şifresi huzur ve birliktir. Bunun için büyük bir mücadele veriyoruz. Terör örgütü artık sizi rahatsız edemeyecek. Terör örgütü PKK artık milletimizin huzurunu bozamayacak, artık bu milletin geleceğini elinden alamayacak, yoksullaştıramayacak. Türkiye bu konuda en güçlü zamanını yaşamaktadır. Şimdi hep birlikte yarına bu kuvvetli adımları atalım, geleceğimizi birlikte kucaklayalım. Buna ihtiyacımız var. Gerisini bize bırakın hiç merak etmeyin. Biz yıllardan beri bu milletimize yoksulluk çektirenlerin, bir birine düşürmeye çalışanların burnundan fitil fitil getirmesini biliriz. Bize inanın, bize güvenin."

"Kandil'in arkasında kim var? Amerika var"

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ağrı Belediyesi ile bölge illerindeki diğer belediyelerin çalışmalarını sayan Soylu, özellikle sanat merkezlerinde eğitim gören çocuklara değindi.

Terör örgütünün çocukları ailelerinden koparmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirten Soylu, "Ağrı'da şu an yaklaşık 48 bin evladımız bilgisayarda kodlama eğitimi alıyor. Robotlar, bilgisayar programları yapıyorlar. Bizim ufkumuz, heyecanımız, yarınımız budur. Buraya geldiğimde Tekstilkent'in temeli atıldı. Şu an orada bin kadın çalışıyor. Şimdi bin kadın daha çalışacak. Birazdan bir müjde daha vereceğiz. Bu rakam 9 bine ulaşıyor. Bunun gerçekleştiği bir tek adım var, o da huzurdur. Ne olursunuz huzurumuzu kaybetmeyelim, almak isteyenlere vermeyelim. Kandil'in arkasında kim var? Amerika var. Amerika Afganistan'a huzur mu getirdi, barış mı getirdi? Suriye, Irak, Tunus, Yemen, Fas, Libya'ya huzur, barış mı getirdi? Biz Fırat Kalkanı bölgesinde Cerablus, Azez, Afrin'deyiz. Bakın orada huzur var. 316 bin Suriyeli kardeşimiz oraya geri döndüler. Biz batı gibi, Avrupa gibi değiliz. Gittiğimiz yerleri, oranın yer altı, yer üstü kaynaklarını sömüren bir anlayışın sahibi değiliz. Gittiğimiz yere huzur, kardeşlik getiririz."

-"HDP diye bir siyasi parti söz konusu değildir"

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde karşılarında bir ittifak olduğunu hatırlatan Soylu, 50 yaşında olduğunu, 1969 yılından bu döneme kadar Türkiye'de iki yılda bir seçimler yapıldığını ifade etti.

4,5 yıl seçim olmayacağını ve önemli bir döneme ülkenin gireceğini aktaran Soylu, 7 haziran seçimleri sonrası yüzde 13 oy olan HDP'nin izledi siyaseti eleştirdi.

"HDP diye bir siyasi parti söz konusu değildir. PKK'nın siyasi kolu vardır. Kandil talimat verir. Kandil'in talimatında kimse akıl, mantık aramasın." ifadelerini kullanan Soylu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Amaç, buraları karıştırmak, mağdur edebilmek, yoksul edebilmek. Çocukluğumda büyüklerimiz doğunun makus talihi yenilmez diyordu. Recep Tayyip Erdoğan büyük bir devrimin altına imza attı. Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenmiştir. Artık birileri bunu bir istismar aracı olarak kullanmazlar. Buralarda huzur olursa aynı zamanda turizm, hayvancılık gelişecek. Terör bittiği anda, terörü tavsiye ettiğimiz anda, PKK'nın kökünü kazıdığımız andan itibaren hayvancılık konusunda Türkiye'nin önünü kimse alamaz. Bunu sağlayabileceğimiz, yer altı ve yer üstü kaynaklarımız var. Hiç endişe etmeyin terör örgütünün sonunu getiriyoruz. 15 bin terörist vardı. Şimdi 700 terörist kaldı. 136 terörist 2018 yılında dağa katıldı. 450 kişi teslim oldu. Bunun 170'i ailelerıyla beraber irtibat kurularak dağdan ikna edilerek getirildi adalete teslim edildi. Yani terör örgütünün insanımızı ikna etmesinden çok daha fazlasını içerisindekileri biz ikna ederek aileleriyle beraber adalete teslim ettik. Terör örgütünü söküyoruz hiç endişe etmeyin. Bizim ufkumuz aklımızı Kandil'e sıkıştıracak kadar küçük değildir, bizim ufkumuz aklımızı dünyayla birleştirecek kadardır."

Konuşmasının ardından Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban'ı sahneye alan Soylu, 5 bin kişinin istihdam edileceği dünyaca ünlü bir spor markasının Orta Doğu ve Avrupa'daki tek üretim tesisinin temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdi.

Temeli atılan diğer tesislerin de bilgilerine yer verilen törene, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan ve partili yöneticiler eşlik etti.

Soylu, buradaki programının ardından Bitlis'teki etkinliklere katılmak üzere kentten ayrıldı.

Kaynak: AA