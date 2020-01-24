İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'na gelişi Komutanlık binası genel plan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sergiyi gezmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantı odasında görüşme yapması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'na gelişi
Komutanlık binası genel plan görüntü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sergiyi gezmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantı odasında görüşme yapması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dersliklerde incelemelerde bulunması
Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı personellerinin aldığı eğitimleri incelemesi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Soylu, dersliklerde incelemede bulundu. (1)