İçişleri Bakanı Soylu Alanya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verinde şu Kılıçdaroğlu'nun kalesinin bir doksanına, bir de çatalına çatsın. Şu zillet ittifakının ne olduğunu göstersin. Türkiye huzurunu bulsun. Türkiye ilerlemesini yükselmesini bulsun." dedi.

Soylu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Mahmutlar MHP Seçim Ofisi önünde vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin dünyanın en kıymetli topraklarında olduğunu vurgulayan Soylu, bu topraklarda güçlü bir devlet istemeyenlerin bulunduğunu söyledi.

Soylu, şöyle konuştu:

"Yıllardır bu ülkede 10 yılda bir darbe yaptılar. 60, 71, 80 darbesi, 28 Şubat, 27 Nisan ve en son Amerikan uşağı Pensilvanya'daki hainin 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği darbe. Bizi hep birbirimize düşürmek istediler. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu... On yıllardan beri, hiçbir arada olmamızı istemediler. Hep bizim bir yerden zafiyetimizi aramaya çalıştılar. Terörle terbiye etmeye çalıştılar, anarşiyle terbiye etmeye çalıştılar. Kutsallarımızı ve değerlerimizi bize yasaklayarak terbiye etmeye çalıştılar. Bize Amerika'dan Avrupa'dan parmak sallayarak, 'ha' diyerek terbiye etmeye çalıştılar. On yıllardır bunu yapıyorlar. On yıllardır güçlü bir Türkiye istemiyorlar, zengin bir Türkiye istemiyorlar, kuvvetli bir Türkiye istemiyorlar. Ayakları üzerinde duran bir Türkiye istemiyorlar. Dünyaya sözünü geçirebilecek bir Türkiye istemiyorlar. Zafiyet içerisinde, hep başımızın, zihnimizin karıncalandığı bir Türkiye istiyorlar."

"Benim ülkem bir prangadan kurtulmuştu"

28 Şubat'ta ülkede Kur-an'ı Kerim okumak isteyenlere, çocuğuna öğretmek isteyenlere müsaade edilmediğini ifade eden Soylu, bir annenin iki kızının 'başı açık', 'başı örtülü' diye birbirinden ayırıldığını söyledi.

Geçmişte yaşanan ekonomik zorluklara da değinen Soylu, ülkenin düzelen ekonomisinin Gezi Olayları ile yeniden bozulmaya çalışıldığını kaydetti.

Soylu, şöyle devam etti:

"IMF'nin çantasını koltuğunun altına koyup Türkiye'den göndermiştik. Benim ülkem bir prangadan kurtulmuştu. Ardından 17-25'i getirdiler. Ardından 6-7 Ekim'i. Kavgalı eve kim kız verir? Kim gelir, yatırım yapar? Türkiye'nin iştahını, istikrarını, gelişmesine, büyümesini, zenginleşmesini, tam bağımsız olmasını engellemeye çalışmaktı. Türkiye'yi durdurmak hızını kesmek, engellemekti. 15 Temmuz'la yapmak istedikleri de oydu ama beceremediler. Sonra Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Bir buçuk yıl önce hatırlıyorsunuz değil mi? Bir devlet kurup, onu da Türkiye'nin önüne takoz olarak koyacaklardı. Ardından Afrin'de bir terör merkezi oluşturacaklardı. Binlerce tır oraya yardım ediyordu. Türkiye'nin hemen burnunun dibinde. Bize dediler ki 'Sizi rahat bırakmayacağız. Geziden kurtuldunuz, darbelerden kurtuldunuz. 17-25'ten kurtuldunuz. Ekonomik saldırılardan kurtuldunuz ama sizi rahat bırakmayacağız'. Bize Amerika dedi ki, 'Oraya giremezsiniz, Afrin'e giremezsiniz' dedi. Aba altından bize sopa gösterdi. Biz Afrin'e çatır çatır girdik mi? PKK'yı oradan söküp attık mı?"

Türkiye'de yeni bir oyun kurmaya çalışıldığını kaydeden Soylu, daha önce nasıl önlerini kesmeye çalışmışlarsa şimdi de aynı şekilde önlerinin kesilmek istendiğini bildirdi. Yerel seçimin ardından ülkenin dört buçuk yıllık seçimsiz bir döneme gireceğini hatırlatan Soylu, "Bu dört buçuk yılda Türkiye'nin sıçramasını nasıl engelleriz, büyümesini nasıl engelleriz, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması nasıl engelleriz, bu milleti nasıl huzursuz ederiz, diye yeni bir oyun kuruyorlar. Bu oyunu becermek içinde her türlü kirli pazarlığı hem milletimizin huzurunda hem de arka tarafta gerçekleştirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"PKK'nın şah damarını kestik"

Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Soylu, terör örgütüne katılımda son 30 yılın en düşük seviyelerine gelindiğini söyledi.

Soylu, "Terör örgütünün altını üstüne getirdik. Devam da edeceğiz. Belediyelerine el koyduk. Artık terör örgütüne destek veremiyorlar. Öyle artık adam gönderemiyorlar, moral veremiyorlar, lojistik, erzak gönderemiyorlar. Türkiye'de kaçak sigara oranı yüzde 21,5'ti. Bunu yüzde 1,5'a düşürdük. 2017 ve 2018 yılında toplam 10 katrilyonluk uyuşturucu yakaladık. Bu yaptıklarımızla PKK'nın şah damarını kestik, şah damarını. 10 yıllardan beri millete kan kusturdular. Bu milletin sükutunu, birliğini, kardeşliğini bozmaya çalıştılar. Doğu ve Güneydoğu'yu mağdur etmeye çalıştılar. Bir kardeşiniz olarak, bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak hükumetin üyesi olarak, şunu söylemek istiyorum; 13-14 yaşındaki çocukları dağa getirip ellerine kalaşnikof veren, onlardan terörist çıkartmaya çalışan sonra da o kız çocuklarını o hayvan Murat Karayılan ile hayvan Cemil Bayık'a masa mezesi yapmaya çalışanların burnundan fitil fitil getirmezsek Allah hesabını sorsun millet hesabını sorsun." diye konuştu.

"Onlar Kandil'in robotu"

Soylu, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan serbest bırakılması için yürüyüş yapanlara "milletvekili" demediğini ifade ederek, bu kişilerin milletin vekili unvanını almayı hak etmediklerini kaydetti. Soylu, "Onlar Kandil'in robotu. Şahsiyetleri yok. Ne yapacaklar? Çıkıp yürüyecekler. Biz de ne demişiz; ulan sizi yürüten adam değildir. Yürüyebildiler mi? Hayır. Taksim'de otelden çıktılar. Bir metre yürüyemediler. Onları polisimiz şapa oturttu. Biz onlara diyoruz ki, terörist cenazesine vekil gidilmeyecek. Dün bir terörist cenazesi var. Bunlar cenazeye gidiyorlar izin verdik mi? Vermeyiz. Artık o günler eskide kaldı, o günler yok. İster vekil ol ister başka şey. Bu ülkede insanlarımızın vicdanını karartacak, birliğini beraberliğini ortadan kaldıracak bu işlere ne milletimiz ne de biz tahammül etmiyoruz." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin seçimlere ilişkin sözlerine de değinen Soylu, şunları kaydetti:

"HDP'nin Eş Başkanı adam diyor ki, 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da MHP, AK Parti'ye kaybettireceğiz'. Batıda verilen oylar ne olacak? 'Cizre'ye, Silopi'ye güç katacak, destek verecek', diyor. Bununla da yetinmiyor, 'İstanbul'daki İmamoğlu, Ankara'daki Mansur Yavaş, sen bizim oylarımızla kazanacaksın. Biz bu alacaklarımızı seçim sonunda sizden alacağız' diyor. Tezgah çok açık. Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi tekrar satıyor."

Soylu, Doğu ve Güneydoğu'nun artık makus talihini yendiğini belirterek, Mardin'e 3 milyon turist geldiği bilgisini verdi. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını dile getiren Soylu, "Allah'ımıza şükürler olsun bir devrim daha gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz devrimler açık ve net. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye gerçekleştirdi. Terörün, istismar ettiği bir alanı daha kapattık. Doğu ve Güneydoğu'nun ilçelerinin batıdaki ilçelerden hiçbir eksiği yok. Hatta bazılarında fazlalığı bile vardır." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'nin belediye meclis üyelikleri listeleriyle büyükşehirlere sızmak istediğini ifade eden Soylu, "Her belediyeyi terör örgütünün bir kuluçka yuvası haline getirmeye çalışacaklar. ve buna ev sahipliğini de Kılıçdaroğlu yapacak" dedi.

Soylu, şöyle devam etti:

"Geçen akşam televizyon programına çıktım. Kendisine 3-4 tane soru sordum. Hadi İçişleri Bakanı sana soru soruyor. Sana diyor ki sen 'Fetullah Gülen'le hiç görüşmedim' diyorsun. 'Ben Fetullah Gülen'i taziye için, daha doğrusu ameliyatı için aramadım' diyorsun. Ama ben aradın diyorum. Aradığın zaman da yanın da şu insanlar vardı. Neden millete yalan söylüyorsun? Olabilir, aramış olabilirsin ama millete yalan söylüyorsun? Gazete ilanında ismin çıkmasın diye özel ricada bulunuyor. ve millete yalan söylüyor, 'ben böyle bir şey yapmadım' diyor. Şu adamlarla şurada bir ofiste, bir muayenehanede beraber oldun mu diye soruyorum ve oradan FETÖ'ye Pensilvanya'ya mesaj ilettin mi? En önemli mesele yurtta sulh cihanda sulh diye bir mesaj ilettin mi? Yoksa bu adamlar konseyi kurarken, bunun isim babalığını sen mi yaptın, diye soru soruyorum. Tık yok, tık."

"Türkiye huzurunu bulsun"

Soylu, birilerinin ayaklarının kaymasını, ülkenin tökezlemesini beklediğini ifade ederek, "Tayyip Erdoğan futbolu iyi biliyor mu? Biliyor değil mi? Ayağına top yakışıyor mu? Şimdi Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verinde şu Kılıçdaroğlu'nun kalesinin bir doksanına, bir de çatalına çatsın. Şu zillet ittifakının ne olduğunu göstersin. Türkiye huzurunu bulsun. Türkiye ilerlemesini yükselmesini bulsun." dedi.

Bakan Soylu, uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili de başarılı bir mücadele yürüttüklerinin altını çizerek, "Şimdi yine takmışlar bana 'Böyle laf olur mu' diye. Ben ne söylemişim? Polislerimize demişiz ki uyuşturucu satıcılarını okulların etrafında gördüğünüz de ayağını kırın. Alanyalılar yanlış mı söyledik acaba sizce? Bizim çocuklarımızın zihinlerini çalacaklar, esir edecekler, gelecek nesillerimizi esir edecekler bir terör saldırısı da budur. O lafa kabahat bulanlar annelerin, babaların ne sıkıntı çektiklerini biliyor mu? Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Uyuşturucu nedeniyle 2017 yılında 941 kişi hayatını kaybetti. 2018'de bu rakamı yarı yarıya düştürdük. Büyük mücadele ortaya koyuyoruz. 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA