İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik...

İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin