İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik...
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İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik...

İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik...
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik... - Haberler
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