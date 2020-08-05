İçişleri: 81 ilde en kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak
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İçişleri: 81 ilde en kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yarın 81 ilde, kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla en kapsamlı koronavirüs denetiminin yapılacağı açıklandı.

İçişleri: 81 ilde en kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak
05.08.2020 15:38 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:55

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yarın 81 ilde, kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla en kapsamlı koronavirüs denetiminin yapılacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık 81 il valiliğine 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. İçinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı. Bu çerçevede farklı tarihlerde çıkarılan genelgelerle belirli aralıklarla veya belirli günlerde denetimler yapılması konusunda valiliklerin talimatlandırıldığı kaydedildi. 

'SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN'Gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı vurgulanırken, bu nedenle ülke genelinde en kapsamlı koronavirüs tedbirleri denetiminin yapılacağı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda; 6 Ağustos 2020 Perşembe günü tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk birimlerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla 'Sağlık için hepimiz için' mottosu ile bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirilecek. Bu denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak. Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek. Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek."


Kaynak: DHA

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