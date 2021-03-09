İç Paydaş Danışma Kurulu Toplantılarının ilki gerçekleşti
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İç Paydaş Danışma Kurulu Toplantılarının ilki gerçekleşti

09.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:21
İç Paydaş Danışma Kurulu Toplantılarının ilki gerçekleşti

Ülke çapında birçok dış paydaşla görüşme yaparak iş birliklerine imza atan Atatürk Üniversitesi, iş verimini artırmak ve meydana gelebilecek sorunlara çözüm üretmek amacıyla iç paydaşlarıyla da görüş alışverişine devam ediyor.

Ülke çapında birçok dış paydaşla görüşme yaparak iş birliklerine imza atan Atatürk Üniversitesi, iş verimini artırmak ve meydana gelebilecek sorunlara çözüm üretmek amacıyla iç paydaşlarıyla da görüş alışverişine devam ediyor.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi içinde her görev alanından temsilcilerin yer aldığı istişare ekibi, İç Paydaş Danışma Kurulu Toplantılarıyla bir araya geliyor.

Üniversite iç paydaşlarının fikir ve önerilerini daima önemseyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gerçekleştirdiği İç Paydaş Danışma Kurulu Toplantılarıyla bu tutumu ileriye yönelik geliştirme yoluna gidiyor.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı başkanlığındaki kurum içi sorunların konuşulduğu kurul toplantısında, ilgili personelin görev alanlarıyla ilgili birebir tespit, öneri ve sorulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Akademik ve idari personel temsilcileriyle buluşan Rektör Çomaklı, üniversitenin çalışma alanlarıyla ilgili bilgi almakla birlikte, personelin de belli başlı sorunlarına çözüm buluyor.

Toplantıda tüm temsilcileri birer birer dinleyen Rektör Çomaklı, gündeme getirilen tüm sorunlara çözüm bulunmasına yönelik çalışmaların başlatılacağını belirterek fikir ve önerilerin de titizlikle incelendiğini söyledi.

Tüm iç paydaşların, alınan kararlardan haberdar edilmesi ve katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde yönetime ve kararlara katılımlarının sağlanmasının önemine değinen Rektör Çomaklı şunları söyledi: "Burada bulunan her arkadaşımız, temsilcisi oldukları birimlerin istek, talep ve sorunlarını çekinmeden dile getirebilecek. Biz de üniversite yönetimi olarak bu taleplere çözüm bulma çabasında olacağız. Danışma Kurulu Toplantıları muhtemel iç etmenlerden kaynaklanan krizleri de önleme noktasında oldukça faydalı olacak. Üniversite olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, üretmeye ve kalkınmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

İç Paydaş Danışma Kurulu Toplantılarının ilki gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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