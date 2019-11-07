İç Anadolu'da kültür sanat

07.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:42

Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Niğde'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Kayseri'de "Bence Hiç Komik Değil" ve çocuk oyunu "Pinokyo" izleyiciyle buluşacak.

Tiyatro Retorik tarafından sahneye konulan "Bence Hiç Komik Değil" adlı oyun, yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

2 perdelik komedi türündeki oyun, yeni evlenen bir çiftin düğün akşamı yaşadıkları ilginç ve komik olayları anlatıyor.

Çocuk oyunu "Pinokyo" ise 10 Kasım'da minik tiyatroseverlerle buluşacak.

Melih Cevdet Avşaroğlu'nun yönettiği oyun, Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda saat 13.00 ve 15.00'te sahnelenecek.

Ünlü sanatçı Selda Bağcan da 13 Kasım saat 20.30'da Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde sahneye çıkacak.

Nevşehir

Avanos ilçesinde "Aşık Veysel'den Esintiler" etkinliği düzenlenecek.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Güray Müze'nin ortaklaşa hazırladığı etkinlik, ilçedeki yer altı seramik müzesinde yarın saat 18.00'de başlayacak.

Sanatçı Cengiz Özkan tarafından Aşık Veysel'e ait türkülerin seslendirileceği etkinlik alanında, ressam Funda İyce tarafından hazırlanan "Renklerdeki Işık: Aşık Veysel" koleksiyonunu içeren resimler de sergilenecek.



Sanatseverler, Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu'nun da katılacağı programı ücretsiz takip edebilecek.

Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "1919: Şafak" adlı oyunu sahnelemeye devam edecek.



Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı "1919: Şafak" Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu konu alıyor.



Oyun, bugün ve yarın 19.30'da, 9 Kasım Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Niğde

Niğde'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Kitap Fuarı, cuma günü saat 14.00'te Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda kapılarını açacak.

Yaklaşık 212 yayınevinin katılacağı fuarda, 70'ten fazla şair ve yazar kitapseverlerle bir araya gelecek. Fuar, 17 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA