İç Anadolu Bölgesi Odalar ve Borsalar İstişare Toplantısı

19.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:46

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye, bu harekat başlayınca dostlarıyla sınandı ve ne kadar dostu olduğunu gördü. 190 ülkedeki muhataplarımıza kendi dillerinde mektup yazarak Türkiye'nin bu konudaki haklılığını anlattık." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Niğde oda ve borsa başkanlarının katılımıyla Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Oda ve Borsa İstişare Toplantısı'nda,19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü'nü kutladı.

TOBB olarak kadın girişimciler kurulunu kurduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, her geçen gün kadınların iş dünyasının idaresindeki rollerinin de arttığını belirtti.

Barış Pınarı Harekatı'na da değinen ve TOBB olarak yaptıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Türkiye, bu harekat başlayınca dostlarıyla sınandı ve ne kadar dostu olduğunu gördü. 190 ülkedeki muhataplarımıza kendi dillerinde mektup yazarak Türkiye'nin bu konudaki haklılığını anlattık. Bakü'de tarihte ilk kez Türk Ticaret Sanayi Odasını kurduk, 6 ülkenin iş insanlarının katılımıyla tek çatı altında buluştuk. Genel kurul yaptık. Daha sonra da 6 ülkenin liderleri bir araya geldi." diye konuştu.

Toplantıya İç Anadolu Bölgesi'ndeki oda ve borsa başkanlarının katıldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Bulunduğumuz bu bölge imkansızlıkların içinde imkansızı başaranların bulunduğu bölge. Doğal zenginliklerimiz yok, hayvancılığımız, tarımımız çok yok. Bu zorluklara rağmen başarı hikayeleri yazan insanların temsilcisisiniz. Geçmişte bu illerimizin durumunu çok iyi biliyoruz. Bugün geldiğimiz bu noktada bu iller ülkenin önemli tarih, kültür, sanayi, turizm, eğitim kentleri haline geldi. İllerimizdeki bu dönüşüme öncülük eden oda ve borsa başkanlarına teşekkür ediyorum. İlerimizin hedefleri için çalışmak zorundayız."

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise iş dünyasının mensupları olarak alıp satmakta, rekabet etmekte, pazar bulmakta karşılaştıkları sorunlara rağmen daha fazla çalışmak gerektiğini vurguladı.

İş dünyasının yaşadığı sorunlara da değinen Gülsoy, "Bir süredir faizlerde yaşanan düşüşLe özel bankaların direncinin mutlaka kırılması lazım. Faizleri daha aşağıya çekmedikçe, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmedikçe müteşebbislerin bunca teşvik uygulamasına rağmen yine de yatırım yapması ve istihdam yaratması zor görünüyor." diye konuştu.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış da ülke ekonomisinin zor bir süreçten geçmesine rağmen çalışmaya ve proje üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise sanayiciler olarak yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini dile getirdi.

Programda 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü dolayısıyla kadın girişimcilerin katılımıyla pasta kesildi.

Kaynak: AA