İbrahim Tilaver kimdir? Justin Bieber İbrahim Tilaver'e ne dedi? Reynmen'in arkadaşı İbrahim Tilaver Instagram hesabı!

Reynmen'in arkdaşı İbrahim Tilaver günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Paylaştığı hikayeler ile gündeme gelen Justin Bieber ile mesajları gündeme oturan İbrahim Tilaver kimdir? İbrahim Tilaver hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Justin Bieber'in mesaj attığı İbrahim Tilaver, Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş ile birlikte o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dünyaca ünlü şarkıcıyla Instagram'dan konuşan İbrahim Tilaver, sosyal medyada günün en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

İBRAHİM TİLAVER KİMDİR?

1998 doğumlu İbrahim Tilaver, liseyi İstanbul'da, Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesin'de Bilişim Teknolojileri bölümünde bitirmiştir. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü kazanmıştır ancak maddi sıkıntılardan dolayı okuyamamıştır.

16 yaşında e-ticaret'e başlayan İbrahim Tilaver, hala bu işle ilgilenmektedir. 19 yaşına geldiğinde ise tanışmış ve daha sonradan arkadaş olduğu Influencer'ların ısrarları ile birlikte dijital medyaya başlamış ve mizah içerikli videolar üretmeye başlamıştır. YouTube gibi birçok sosyal medya mecrasında hala içerikler üretmekte ve e-ticaret'e devam etmektedir.

JUSTİN BİEBER İBRAHİM TİLAVER'E NE DEDİ?

Sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver, Justin Bieber'ın gözüne çarpmayacağını düşünerek kendisine sürekli beğendiği profil hesaplarını attığını söyledi.

Justin Bieber'ın direkt mesaj kutusunu not defteri amaçlı kullandığını gösteren Tilaver, kendisine gelen mesajla büyük şaşkınlık yaşadı.

"Dostum, neden bana bu profilleri atıp duruyorsun" mesajıyla karşılaşan Tilaver, ne yapacağını şaşırdı. " Sadece merak ediyorum, evli bir adama neden bu profilleri atıp duruyorsun" yazan Justin Bieber "Umarım bunu yapmayı bırakırsın" şeklinde mesaj yazdı.

Kendisini çok sevdiğini ve mesajları görmeyeceğini tahmin ederek attığını söyleyen İbrahim Tilaver, o mesajları takipçileriyle paylaştı.

İBRAHİM TİLAVER INSTAGRAM HESABI

İbrahim Tilaver Instagram hesabını ebo kullanıcı adıyla kullanıyor.