İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Karabulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

26.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:12

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'dan oylama hakkında bilgi alan Karabulut, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. "Haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" fotoğrafını seçen Karabulut, yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Yarışmanın sonucunu heyecanla beklediğini ifade eden Karabulut, şunları söyledi:

"Geçen ay İstanbul'da Çamlıca Camisi'ne gittiğimde çok etkilendim. Tarihi camilerin dışında ihtişamlı olan ve bizi biz olarak hatırlatan eserimiz fazla yok. Milli takımımızın asker selamı, Suriye'deki Mehmetçiğimize büyük bir moral oldu ve dünyada ses getirdi. Genç kardeşlerimizi gerçekten kutlamak lazım. Hem Türkiye hem de bölge olarak çok ciddi sıkıntı çektiğimiz yaralardan birini kamuoyuna sunan Diyarbakır anneleri gerçekten çok önemli. İnşallah öyle umuyorum ki o hareketleri topun, tüfeğin yapmadığını yapacak. Terör örgütüne büyük bir sekte vuracak, dağa çıkmış çocuklarımızın annelerin kucaklarına dönüşünü sağlayacak ve gidişleri de engelleyecek."

Bölge Müdürü Bekar, ziyaret sonunda Karabulut'a, AA muhabiri Hüseyin Yıldız'ın Iğdır'da çektiği "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını takdim etti.

Karabulut da Bekar'a, Nuh'un Gemisi'nin temsili maketini hediye etti.

Kaynak: AA