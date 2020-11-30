İbo Show yeni bölüm fragmanı izle! 5 Aralık İbo Show konukları kimler? İbo Show hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show son bölüm izle!
30.11.2020 18:31 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:38
9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekrana dönen İbrahim Tatlıses her bölümü ile ilgi görmeyi başarıyor. Peki, İbo Show yeni bölüm fragmanı izle! İbo Show hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show son bölüm izle!
İB Show severlerin merakla beklediği İBO Show'un başlamasına kısa bir süre kaldı. Peki, Bugün İbo Show var mı? İBO Show konukları kimler? İBO Show saat kaçta, hangi kanalda? İBO Show ne zaman?
İBO SHOW HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da...
5 ARALIK İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
Arif Susam,
Gonca Vuslateri,
Cengiz Kurtoğlu