Hurda Teşviki Otomotiv Sektörüne İvme Kazandırır"

MURAT BİRİNCİ - İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getirileceğinin açıklanması otomotiv sektörü tarafından olumlu karşılandı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün yaptığı yazılı açıklamada hurda indirimi de dahil olmak üzere pek çok konuda düzenleme getiren yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sevk ettiklerini bildirdi.

Tasarı, ikinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getiriyor.

Otomotiv sektörü temsilcileri, hurda teşvikinin araç pazarına olumlu yansıyacağını ve pazarı hareketlendireceğini belirtiyor.

"Düzenleme ivedilikle hayata geçirilmeli"

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, ODD'nin geçmiş yıllar içerisinde çeşitli akademik çalışmalarla da desteklediği ve her platformda gerek kamuoyu gerekse hükümetle de paylaştığı gibi ülkenin en önemli problemlerinden birinin "Yaşlı Araç Parkı" olduğunu söyledi.

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre toplam araç parkının (otomobil ve ticari araç toplamı) 17 milyonu aştığını belirten Bayraktar, bu verilere göre yaklaşık 6 milyon adet 16 yaş üstü otomobil ve ticari vasıtanın bulunduğunu ve araç parkının 3'te birinin bu kapsamda olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, Türkiye'de üretilen ve satılmakta olan otomobil ve ticari araçların, ülkenin tabi olduğu Avrupa Birliği ülkeleri ile paralel düzenlemeler sayesinde her geçen gün tüketicilere daha çevreye duyarlı ve daha güvenli teknolojilerle donatılmış olarak sunulduğunu aktardı.

Yaşlı araç parkı ve beraberinde çevreye olumsuz yansımalarının, ülkede ele alınması gereken önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Yaşlı araç parkının beraberinde getirdiği, trafik kazaları, emisyon artışı, yüksek bakım, onarım ve yüksek akaryakıt maliyetleri gibi birtakım problemler söz konusudur. Bu sebeple ilgili düzenlemeyi memnuniyet verici buluyoruz.

Yaşlı araç parkının gençleştirilmesi amacıyla torba kanun tasarısı kapsamında 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi ile otomotiv sektörüne yönelik atılan adımın, çevrenin korunmasının sağlanması, yüksek akaryakıt ve bakım maliyetlerinin önüne geçilmesi ve trafik kazalarının azaltılması yönünden çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu düzenlemenin 2017 yılında yakalamış olduğumuz büyüme ivmesini destekleyerek, 2018 ve 2019 yılları için iç tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi noktasında pozitif katkıda bulunacağını düşünüyoruz."

Bayraktar, vergilere yönelik yapılacak düzenlemelerin tüketici nezdinde bir beklenti yaratacağını, bu nedenle düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesinin otomotiv sektörünün satış ritminin bozulmaması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Düzenleme trafikte can ve mal kayıplarının önemli ölçüde önüne geçecek"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da, (TBMM'ye sevk edilen yasa tasarısı) hurda teşviki konusunda uzun uğraşlarının karşılığını almış bulunduklarını belirtti.

Tüm otomotiv dernekleri olarak yapmış oldukları çalışmaların gerek sektöre gerekse de vatandaşlara büyük katkı sağlayacağını ifade eden Şahsuvaroğlu, Türkiye'de araçların yüzde 23,7'sinin 20 yaş üzeri olduğu bilgisini verdi.

Şahsuvaroğlu, Türkiye'de 2012 sonu verilerine göre araç parkında yüzde 32'si 16 yaş, yüzde 21'i ise 20 yaşın üstünde araçlar oluştuğunu, Avrupa'da bu rakamların ortalama yüzde 8 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

16 yaş ve üzerindeki araçların bu yeni düzenlemeden yararlanacak olmasını çok önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini dile getiren Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü bu araçlar hem trafik güvenliği, hem çevresel etkileri hem de ekonomik açıdan ülkemize büyük zararlar veriyordu.

Diğer yandan tasarıda belirtilen araçlar bugün trafikte yaralanmalı ve ölümlü kazaların en önemli nedenlerinden biriydi. Üzerindeki güvenlik unsurlarının son derece düşük olması sebebiyle bu araçların trafikten çekilmesi trafikte can ve mal kayıplarının önemli ölçüde önüne geçecektir. Ayrıca eski araçlar kilometrede 220 gram karbonmonoksit salımı yaparken yeni otomobillerde bu oran 130 ve daha aşağıya inmiş durumda. Yeni araçların emisyon oranlarının düşük olması sebebiyle bu düzenleme çevresel ve sağlık açısından da vatandaşlarımıza büyük katkı sağlayacaktır.

Böylece ülke olarak hem çevreye duyarlılığımızı göstererek çevre bilincini tüm toplumumuza aşılamış olacağız hem de ülkemiz karayollarında gezen yüzde 53'ü 16 yaş üzerinde olan eski ve güvensiz araçların hızlı bir şekilde hurdaya ayrılmasını teşvik etmiş olacağız."

"Sektöre ivme kazandıracak"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt hurda teşvikinin uzun zamandır gündemde olan bir konu olduğunu belirtti.

Önceki yıllarda çıkan hurda teşvikinin sektöre büyük yararı olduğunu ifade eden Bozkurt, 16 yaş ve üzere otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların ihracı veya hurdaya ayrılmasıyla ilgili yasayı olumlu bulduğunu ve desteklediğini söyledi.

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi şubat ayından başlayarak sektörümüze bir ivme kazandıracaktır. Yaşı büyük otomobillerdeki teknoloji ne kullanıcısına, ne de trafikte artık güven vermiyor. Örneğin ABS'si olmayan otomobile hiç kimse binmek istemiyor. Ayrıca; 30-40 yaşındaki otomobiller hem çevreyi kirletiyor, hem de daha fazla yakıt tüketiyor. Fakat aynı zamanda 'en azından zorla da olsa çalışan bir otomobilim var' diye düşünenler çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu otomobillerin kapsama dahil edilmesi ve yaşlı otomobillere sahip insanların gidip araçlarını teslim etmelerini teşvik edecek sistem her açıdan olumlu sonuçlar doğuracaktır."

"Hurda teşviki satışları artırmak ve pazarı canlandırmak için iyi gelişme"

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker de hurda teşviki ile ilgili çalışmayı uzun bir süredir beklediklerini, bunun 2018 yılında satışları artırmak ve pazarı canlandırmak için oldukça iyi bir gelişme olduğunu söyledi.

Yaş sınırlamasının 16 yaş olarak verilmesinin olumlu olduğuna dikkati çeken Göker, "10 bin liralık rakamın 15 bin ya da 20 bin TL olması çok daha iyi etki gösterebilirdi. Ancak bu çalışmanın da ilk etapta satışlara pozitif yönde katkı sağlayacağını ve özellikle tüm Türkiye yollarında dolaşan yaşlı araç parkını gençleştirmek için iyi etki yaratacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"İç pazarın hareketlenmesi kadar araç parkındaki risklerin kalkması da önemli"

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök de özellikle otomobil ve hafif ticari araç açısından bakıldığında, 16 milyon aracın 3'te birini hedef alan bir çalışma olduğunu söyledi.

Bunu çalışmayı önemli bir teşvik ve gayet olumlu olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Özkök, "Söz konusu araçlar hem çevre hem de güvenlik açısından risk teşkil eden araçlardır. Dolayısıyla iç pazarın hareketlenmesi kadar araç parkındaki bu risklerin kalkması açısından da önemli." ifadelerini kullandı.