HRANT DİNK VAKFI'NA İKİNCİ TEHDİT OLAYININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HRANT DİNK VAKFI'NA İKİNCİ TEHDİT OLAYININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAHrant Dink Vakfı'nı gönderdiği elektronik posta yoluyla tehdit ettiği ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli Ersin Başkan tutuklandı.

HRANT DİNK VAKFI'NA İKİNCİ TEHDİT OLAYININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
02.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:29

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Hrant Dink Vakfı'nı gönderdiği elektronik posta yoluyla tehdit ettiği ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli Ersin Başkan tutuklandı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Ersin Başkan'ın savcılık sorgusu tamamlandı. Savcılığın tutuklamaya ilişkin sevk yazısında, şüpheli Ersin Başkan'ın e-posta adresinden, Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde gönderim yaparak tehdit ettiği, soruşturmanın re'sen başlatıldığı, şüphelinin yapılan araştırma sonucunda kimliğinin ortaya çıktığı belirtilerek "Zincirleme şekilde kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işlediği, iki suçun da ayrı soruşturma olarak yürütüldüğü ifade edildi. Şüphelinin her iki suçtan da tutuklanması istendi. Nöbetçi İstanbul 8.Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Başkan, tutuklandı. 

Görüntü dökümü: ---------------Şüphelinin adliyeye getirilmesi

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Haber
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü Haber
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı Haber
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Haber
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi
Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Beren Saat Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: HRANT DİNK VAKFI'NA İKİNCİ TEHDİT OLAYININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 20:32:59. #1.15#
title