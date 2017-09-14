Honaz'da 4 Hektarlık Orman Yandı

DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde çıkan yangında, 4 hektarlık orman alanı yanarak zarar gördü.



Honaz'ın Akbaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 18.00'de orman yangını çıktı. Yol kenarındaki kuru otların tutuşması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 1 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz ve 50 yangın söndürme personeli ile müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü. Yangında 4 hektarlık orman alanı yanarak zarar gördü. - Denizli