Hollanda'da Türk milletvekilinden İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hollanda'da Türk milletvekilinden İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısına tepki

Hollanda'da Türk milletvekilinden İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısına tepki
Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel

Hollanda'da üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden oluşan Denk Partisi milletvekili Tunahan Kuzu, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Hollanda'da üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden oluşan Denk Partisi milletvekili Tunahan Kuzu, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Türk milletvekili Kuzu, sosyal medya hesabından, "Doğu Kudüs'teki Filistinli ailelerin Yahudi yerleşimciler için evlerini terk etmeye zorlanmasının ardından dün gece defalarca kez uygulanan polis şiddeti yeniden alevlendi. Protestolarda İsrail polisi sert müdahalede bulundu. Sonuç: 200 yaralı. Tuhaf olan bu kutsal ramazan ayında Müslümanlar için kutsal olan Mescidi Aksa camisinde gerçekleşti." paylaşımında bulundu.

Uluslararası topluma ve Batı medyasına da tepki gösteren Kuzu, "Batı medyası, bizim kamu yayın kuruluşu NOS gibi 'İsrail saldırganlığı', 'şiddet' veya 'aşırı şiddet' ifadesi yerine 'çatışma'dan bahsediyor. Uluslararası toplum, tiranlığın devam etmesine izin vererek bir kez daha sessizliğe büründü. Biz asla susmayacağız ve sessizce izlemeyeceğiz. Filistin'e özgürlük." ifadesini kullandı.

İsrail polisinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında en az 205 kişi yaralanmıştı.

Kamu yayın kuruluşu NOS, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırısı ile ilgili, "İsrail polisi ile Kudüs'teki camide inananlar arasında çıkan çatışmada yaralananlar oldu." başlığını kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki: İsrail'i şiddetle kınıyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki: İsrail'i şiddetle kınıyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Seda Sayan Hakan Sabancı
Spor Salih Uçan Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hollanda'da Türk milletvekilinden İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 21:34:37. #1.16#

title