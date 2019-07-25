Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak

Kocaeli'de, felç geçiren eşininin tedavisi sürecinde yaşadığı travmadan kurtulmak ve kendini rehabilite etmek için 1,5 yıl önce resim yapmaya başlayan moda tasarımcısı Sanem Atalay, tablolarıyla Almanya'da sergi açacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Moda tasarım mümessili olarak çalıştığı İtalyan firmasındaki işinden ayrılarak eşinin bakımını üstlenen iki çocuk annesi Atalay, evinin odasında kurduğu küçük bir atölyede yaptığı soyut resimleri internet üzerinden tanesi 550-600 avroya yurt dışına satıyor.

Berlin'de bir sanat dergisinin düzenlediği yarışmada onur ödülüne layık görülen, Almanya'daki Living Galeri Berlin isimli sanat galerisinden resimlerini sergilemesi için davet alan Atalay, 9-12 Ağustos'ta ilk kişisel sergisini açacağı için çok heyecanlı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu 43 yaşındaki Sanem Atalay, AA muhabirine, 10 ve 20 yaşında iki oğlu olduğunu, 22 yıl bir İtalyan firmasında moda ve tasarım mümessilliğini yaptığını, renk ve tasarıma aşinalığının olduğunu söyledi.

"Renklerle oynayıp, kendimi rehabilite etmek için resim yaptım"

Yaklaşık 1,5 yıl önce eşi Serdar Atalay'ın (50) Almanya'dan iş teklifi aldığını ve Berlin'e yerleştiklerini anlatan Atalay, şöyle konuştu:

"6 ay sonra eşim beyin kanamasına bağlı kısmi felç geçirdi. İlk 5 günü yoğun bakımda olmak üzere 18 gün hastanede kaldı. Sonra çok yoğun bir fizik tedavi süreci başladı. Ailelerimiz vizeyi hemen alamadığı için gelemedi. Yalnızlık büyük bir tramvaydı benim için. 'O süreci nasıl atlatırım, güçlü olmalıyım, çocuklarım var.' diye düşündüm çünkü hasta yakını bazen hastadan çok daha fazla hırpalanıyor. Bu duygular içinde sadece renklerle oynayıp, kendimi rehabilite etmek için terapi olmak için gittim boya ve fırça aldım. Konudan o kadar haberdar değilim ki hep yanlış malzeme almışım. Evin mutfağında bir şeyler çizmeye başladım. Bir süre sonra evde atölye oluşturdum. Resimlerimi insanlar beğenmeye başladı. Çok yüreklendirici ve cesaretlendirici oldu bu benim için. Sanat pazarlarında resimlerimi sergiledim. Orada insanlar benim yaptığım resimlere para veriyordu. Bunun benim için maddi karşılığı yok. Manevi olarak çok hoşuma gitti, beni daha çok kamçıladı."

"İçimde kopan fırtınaları tuvale yansıttım"

Atalay, resimle ilgili bir eğitim almadığını ancak soyut resmi çok sevdiğini, betimleyici, figüratif resimdense soyut resme her zaman daha yakın olduğunu belirterek, "Bu sıkıntılı zamanlarda eşimin desteğe ve bakıma ihtiyacı oldu bir süre. Çok hızlı ve mucizevi bir şekilde iyileşti şükürler olsun. O süreçte içimde kopan fırtınaları tuvale yansıttım." dedi.

Soyut resmin babası Kandinsky'nin "Renkler duyguları provoke eder." dediğini anımsatan Atalay, resmin kendisi için büyük bir rehabilitasyon olduğunu söyledi.

İlk zamanlar bu işi meslek haline getirmeyi hiç düşünmediğini, sadece kendini iyi hissetmek için bir şeyler yapmayı istediğini, renklerin ruhuna iyi geldiğini anlatan Atalay, şöyle konuştu:

"İlk yaptığım resmi sattığımda büyük bir mutluluk duydum. Berlin'de bir sanat pazarında masalara resimlerimi koydum. İtalyan bir çift geldi. Kızlarının doğum günüymüş. Küçücük bir çalışmama öyle hayran kaldılar ki doğum günü hediyesi için onu istediler. Aldığım hazzı, duyduğum mutluluğu tarif edemem. Resmi sattım ama keşke hediye etseydim dedim daha sonra."

Berlin'deki sanat pazarlarında ilk olarak 8 tablo sattığını aktaran Atalay, son 3 ayda 12 çalışmasının 550-600 avrodan satıldığını dile getirdi.

"Almanya'da benim için 'yeni keşfedilen bir yetenek' diyorlar"

İlk kişisel sergisini Berlin'de açacağını belirten Atalay, her isteyenin bir galeride sergi açamadığını ifade etti.

Atalay, eğer gerçekten prestijlerini sarsmayacak başarılı olduğunuza inanırlarsa size sergi kapılarının açıldığına değinerek, "Living Galeri Berlin'den sergi için davet aldım. Resimlerimi çok beğendiler, değişik buldular ve bir sergi yapalım dediler. 9 Ağustos'ta açılış var. 4 gün sürecek bir sergi. Sergiyi, aile dostumuz ressam Cenan Özkan ile birlikte açacağız. Burada 3 temadan oluşan 35 eserim sergilenecek. Yeni keşfedilen bir yetenek söylemleri galeride söylenmeye başlayınca, Rus basını da gelip bir röportaj yapmak istedi." ifadelerini kullandı.

Atalay, Berlin'de bir sanat dergisinin yarışmasına katıldığını ve dördüncü olarak onur ödülüne layık görüldüğünü belirterek, resim yapmaya, kendisini geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.

Sanem Atalay, açacağı ilk kişisel sergisine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi ile tüm sanatseverleri davet etti.

Kaynak: AA