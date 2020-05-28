HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Hisarcık'ta zirai don sebze fidesi satışlarını arttırdı

Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde Ramazan Bayramında meydana gelen zirai dondan sebze fidelerinin de zarar görmesi sonucu bayram sonrası fide satışlarında artış yaşanıyor.

Hisarcık'ta zirai don sebze fidesi satışlarını arttırdı
28.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:33

Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde Ramazan Bayramında meydana gelen zirai dondan sebze fidelerinin de zarar görmesi sonucu bayram sonrası fide satışlarında artış yaşanıyor.

İlçede üç gün üst üste meydana gelen zirai dondan birçok ürünün zarar görmesi üzerine yeniden dikimi söz konusu olan biber, domates, salatalık, kavun ve karpuz fidelerinde satışlar arttı.

İlçe halkının daha erken verim aldıkları için Antalya'dan temin ettikleri sebze fidelerine rağbet ettiğini söyleyen sebze fidesi satıcısı Abdullah Yılmaz," 1,5 ve 2 TL, arasında sattığımız biber, domates, salatalık, kavun ve karpuz fideleri kendi sebze ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından satın alınarak yaklaşık bir ay önce seralara veya açık alanlara dikimi yapıldı. Ancak bu yıl alışılmışın dışında Ramazan Bayramında üç gün süreyle geceleri zirai don olması özellikle açıkta bulunan sebze fidelerinde büyük zarara yol açtı. Bunun üzerine üretici yeniden dikimini yapmak amacıyla sebze fidesi alımına yöneldi" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Ekonomi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak Ekonomi
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor Ekonomi
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Ekonomi
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor Ekonomi
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı Ekonomi
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara 'Balık yiyin' çağrısı yaptı
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara "Balık yiyin" çağrısı yaptı
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti
AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Naci Bostancı Bülent Kuşoğlu Adnan Menderes
Magazin İrem Derici Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses Erkan Kolçak Köstendil
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Kız Balık Kadın Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Hisarcık'ta zirai don sebze fidesi satışlarını arttırdı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 11:33:36. #1.14#
title