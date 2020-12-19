Hırvatistan'da çok kültürlü eğitime TİKA desteği
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Hırvatistan'da çok kültürlü eğitime TİKA desteği

19.12.2020 08:40 | Son Güncelleme: 19.12.2020 08:44
Hırvatistan'da çok kültürlü eğitime TİKA desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sisak şehrindeki Braca Bobetko Kültürlü İlköğretim okulundaki öğrencilerin ortak kullanım alanlarını yenileyerek, öğrenci dolabı desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sisak şehrindeki Braca Bobetko Kültürlü İlköğretim okulundaki öğrencilerin ortak kullanım alanlarını yenileyerek, öğrenci dolabı desteğinde bulundu.

Öncelikli temel hedefleri arasında nitelikli ve ücretsiz bir milli eğitim sistemini gerçekleştirmek olan Hırvatistan'da, toplumlar arası barışın sağlanmasında temel basamak olarak görülen ve uygulanan "Çok Kültürlü Eğitim Okulları" faaliyet gösteriyor.

Bu okullardan birisi olan ve Sisak şehrinde bulunan Braca Bobetko İlköğretim Okulunda, farklı kültürlerden, etnik kökenlerden ve dinlerden 420 öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerinin çok kültürlü bir yapıda en iyi şekilde eğitim almaları için özveriyle çalışan okulun kadrosu, öğrencilerin ihtiyaç ve kabiliyetlerine göre öğretim süreçlerini şekillendiriyor.

Genel olarak dar gelirli Katolik, Ortodoks ve Müslüman aile çocuklarından oluşan 420 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, öğrencilerin 150'si Roman ve 7'si Suriyelilerden oluşuyor. Okulda çok kültürlü öğrenci yapısına uygun, toplumsal barış ve saygı adına Katolik, Ortodoks ve Müslüman öğrencilere ayrı ayrı seçmeli din kültürü derslerinin verildiği okulda, ayrıca Suriyeli öğrenci ve aileleri için Hırvatça kurslar düzenleniyor.

Hırvatistan'da kalkınma plan ve önceliklerde üst sıralarda yer alan eğitim sektörüne destek vermek amacıyla proje yürüten TİKA, Kovid-19 pandemi önlemlerinin alındığı Braca Bobetko İlköğretim Okulu öğrencileri için ortak kullanım alanları ve giysilerin ile özel eşyaların topluca teslim edildiği yerleri yenileyerek, öğrencilere dolap desteğinde bulunuldu.

Braca Bobetko İlköğretim Okulunda yapılan teslim töreninde konuşan okul müdürü Karolina Cutuk, TİKA'nın okulları için uyguladığı proje kapsamında hediye ettiği "öğrenci dolapları" okulda eğitim gören farklı etnik ve dini yapılardan gelen öğrencilerde büyük heyecan ve sevinç oluşturduğu ifade ederek, Türk Halkına teşekkürler etti.

Zagreb Program Koordinatörü Sedef Bulut da, Türk Halkından gelen bu hediyeleri sağlıkla kullanmaları temennisinde bulundu.

Braca Bobetko İlköğretim Okulundaki öğrenciler; şu sıralar Avustralya'da düzenlenecek Dünya Robotik Şampiyonasına hazırlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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