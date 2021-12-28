Hırsızlar ameliyat parası ile kızının altınlarını çaldı

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Sıdıka Yılmaz'ın (56) ameliyat parası ile kızının emanet ettiği altınlar, evine giren 3 kadın tarafından çalındı. Yaklaşık 300 bin TL'si çalınan Yılmaz, şüphelilerin bulunması için yardım istedi.

Olay, 22 Aralık günü öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Dostlar Apartmanı'nda meydana geldi. Muayene olmak için kızı ile birlikte hastaneye giden Sıdıka Yılmaz, geri döndüğünde, odalardaki eşyalarının darmadağın olduğunu gördü. Ayağındaki rahatsızlık için biriktirdiği ameliyat parası ile kızına ait olan emanet altınların yerinde olmadığını gören Yılmaz, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Adrese gelen ekipler, parmak izi çalışması yapıp, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Özel ekip kuran polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 3 kadın şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.