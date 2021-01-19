Hindistan'da kontrolden çıkan kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 15 ölü
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Hindistan'da kontrolden çıkan kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 15 ölü

19.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:12
Hindistan'da kontrolden çıkan kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 15 ölü

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde bir kamyon kontrolden çıkarak kaldırımda uyuyan 15 işçinin ölümüne neden oldu.

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde bir kamyon kontrolden çıkarak kaldırımda uyuyan 15 işçinin ölümüne neden oldu.

Hint medyasındaki haberlere göre, Gujarat'ın Surat kentinin yaklaşık 60 kilometre uzaklığındaki Kosamba köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Kim-Mandvi Yolu'nda seyreden şeker kamışı yüklü traktörle kamyon çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, kaldırıma çıkarak burada uyuyan göçmen işçileri ezdi.

Kazada, 12 işçi olay yerinde, 3 işçi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan 6 işçinin tedavisi hastanede sürüyor.

Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabından kazayla ilgili yaptığı paylaşımda, Surat'taki kamyon kazasında ölenler için üzüntüsünü dile getirdi.

Modi, yaralıların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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