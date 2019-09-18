Hindistan'da Hintçe tartışması sürüyor

18.09.2019 18:02

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah'ın, Hint ulusunun ortak dilinin Hintçe olduğuna ilişkin açıklamasının ardından ülkedeki dil tartışması sürüyor.

Hint basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Amit Shah, açıklamasına ilişkin gelen tepkiler karşısında, "Ben asla Hintçenin bölgesel dillere empoze edilmesini istemedim. Sadece ana dilden sonra ikinci dil olarak Hintçenin öğrenilmesini talep ettim." diye konuştu.

Kendisin Hintçe konuşulmayan Gujarat eyaletinden geldiğini hatırlatan Shah, "Bazıları siyaset yapmak istiyorlarsa, bu onların seçimi." dedi.

Ülkede önde gelen aktör ve yönetmenler arasında yer alan Rajinikanth ise "Eğer Hintçeyi dayatırsanız, sadece Tamil Nadu değil, diğer güney eyaletleri de bunu kabul etmeyecektir." uyarısında bulundu.

Aynı zamanda politikayla da uğraşan Rajinikanth, birçok kuzey eyaletinin de Yeni Delhi yönetiminin Hintçe dayatmasını reddedeceğini ve Hindistan'a ortak bir dilin getirilemeyeceğini belirtti.

Tutuklu bulunan Hindistan Ulusal Kongresinden (INC) eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram'ın Twitter hesabından ailesi tarafından yapılan paylaşımda, Hintçenin tek başına ülkeyi birleştirebileceği fikrinin tehlikeli bir eğilim olduğu vurgulanarak, "Tamil halkı ve diğer dilleri konuşanlar, Hintçenin dayatılmasına asla izin vermeyecek." ifadelerine yer verildi.

Ortak dil tartışması

İçişleri Bakanı Shah, geçen hafta sonu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint ulusunun ortak dilinin Hintçe olduğunu belirterek, "Küresel olarak Hindistan'ın kimliğine işaret eden ortak bir dile sahip olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ülkenin, İngilizceyle beraber resmi dili Hintçenin önemine vurgu yapan Shah, "Ülkeyi birlik içerisinde birbirine bağlayabilecek bir dil varsa, bu dil Hindistan'da en çok konuşulan ve anlaşılan Hintçedir." görüşünü paylaşmıştı.

Amit Shah'ın açıklamalarına ülkenin çeşitli parti ve liderlerinden tepki gelmişti.

İktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Karnataka eyaleti Başbakanı B.S. Yediyurappa, ülkedeki tüm dillerin eşit olduğunun altını çizerek, Karnataka eyaletinin anadilinin Kannada olduğunu ve bundan asla taviz verilmeyeceğini kaydetmişti.

Muhalefetteki eski INC lideri Rahul Gandhi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkede tanınan 23 dili sıralayarak, "Hindistan'ın çok dilliliği onun zayıflığı değildir." yorumunu yapmıştı.

INC'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da ülkedeki dil çeşitliliğinin zenginlik olduğu, iktidardaki BJP'nin ideolojisinin Hindistan'ı tehdit ettiği belirtilerek, "Hindistan sizin ideolojinizin tehdidi altında, dillerin değil." ifadesine yer verilmişti.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Owaisi, Hintçenin her Hint'in ana dili olmadığını anımsatarak, ülkenin, Hintçeden, Hindu'dan ve Hindutva'dan (Hindu milliyetçiliği) daha büyük olduğunu kaydetmişti.

Hindistan anayasasında 22 farklı dil tanınmış olsa da resmi yazışmalarda İngilizce ve Hintçe kullanılıyor. Ülkede Urduca, Marati, Malayalam, Tamil, Bengali, Telugu, Kannada, Kaşmiri, Gujarati, Punjabi ve Assamca kullanılan başlıca diller arasında yer alıyor.

Kaynak: AA