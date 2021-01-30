Hindistan'da çiftçiler açlık grevi başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hindistan'da çiftçiler açlık grevi başlattı

30.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:54
Hindistan'da çiftçiler açlık grevi başlattı

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, açlık grevine başladı.

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, açlık grevine başladı.

Hindistan'da Eylül 2020'den beri yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetine karşı açlık grevi başlattığını açıkladı.

Çiftçi liderleri, açlık grevinin Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin ölüm yıl dönümüne denk geldiğini hatırlattı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırdı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağı, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıdı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Muharrem İnce Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Ceyda Düvenci Jason Statham Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Marcel Tisserand İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İstifa Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hindistan'da çiftçiler açlık grevi başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 14:57:59. #1.14#
title