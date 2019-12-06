Hindistan'da aranan tarikat lideri Ekvador açıklarındaki adada devlet kurduğunu açıkladı

06.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:15

Hindistan'da insan kaçırma ve tecavüz suçlarından aranan, kendisini "kutsal" ilan eden Hindu tarikat lideri Nithyananda, Ekvador açıklarındaki bir adada kendi devletini kurduğunu duyurdu.

Ülkesinde büyük bir takipçi kitlesi olan Nithyananda, tarikatına bağış toplamak için çocuk kaçırma ve müritlerinden birine tecavüz suçlamasıyla Gujarat eyalet polisi tarafından aranıyordu.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, nerede olduğu bilinmeyen Nithyananda, Çarşamba günü bir açıklama yaparak "Kailaasa Cumhuriyeti"ni ilan etti ve devlette yaşayanların "dünyanın en büyük ve en saf Hindu ulusu" olacağını duyurdu.

Bu "kozmik ülke", zengin müritlerinden birinin Ekvador açıklarında satın aldığı özel bir adada kuruldu, Hindu ibadetini yapanların vatandaşlık ve pasaport başvurusu yapabilecekleri duyuruldu.

Kailaasa Cumhuriyeti'ne bir miktar bağış yapılmasını da şart koşan başvurular Nithyananda tarafından onaylanacak. Kailaasa Cumhuriyeti, "kendi ülkelerinde dinlerini uygulama hakkını yitirmiş Hinduların kurduğu ve sınırları olmayan bir ülke" olarak tanımlanıyor.

Hindistan medyası, Nithyananda'nın tarikat merkezinin bulunduğu Ahmedabad'tan "en az üç ünlü kişinin" adaya taşınacağını duyurdu.

'Doğaüstü güçleri olan' tarikat lideri

Hindistan'da 10'u aşkın tapınak ve inziva merkezi kuran Nithyananda'ya doğaüstü güçler atfedilerek, güneşin doğuşunu 40 dakika geciktirdiği, duvarın arkasını gördüğü, 82 kör çocuk için "üçüncü göz yarattığı", inekleri Sanskritçe ve Tamilce konuşturduğu iddiaları öne sürülüyor.

2010'da Tamil bir aktris ile yaptığı seks içerikli videoları tartışma yaratmıştı.

Bir yılı aşkın bir zamandır Hindistan'da polis tarafından aranan Nithyananda, YouTube üzerinden takipçilerine seslenmeye devam etmiş ve geçen hafta yayınlanan bir videoda "Beni arıyorlar, ama ben Himalayalar'dayım, Kailaasa'dayım" demişti.

Kailaasa Cumhuriyeti adına internette açılan bir sitede, bu ülkede bedava sağlık, gıda, eğitim hizmetleri verileceği ve "tapınağı temel alan bir yaşam tarzının canlandırılacağı" ifade ediliyor.

Ülkenin kendi hükümeti, bakanlıkları, bayrağı, anayasası ve kripto para birimi ve Hindu yatırım ve rezerv bankasına sahip olduğu belirtiliyor.

Geçen ay Gujarat eyalet polisi, Nithyananda'nın Ahmedabad'daki tarikat merkezini basarak iki yöneticiyi tutuklamış, erkezde kilit altında tutulduğu ve kaçırıldığı iddia edilen birçok çocuk serbest bırakılmıştı.

Nithyananda, merkezdeki kadın takipçilerinden birine 5 yıl boyunca tecavüz etmekle suçlanıyor.

2014'te ise kadın takipçilerinden birinin merkezde kalp krizi sonucu öldüğü açıklanmış ancak kadının ailesi ölüm nedeninin şüpheli olduğunu ifade etmişti.