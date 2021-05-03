Hindistan'da 24 hastanın oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği iddiası

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki bir hastane ve bir özel klinikte aralarında Kovid-19 tedavisi görenlerin olduğu 24 hastanın oksijen yetersizliği nedeniyle can verdiği iddia edildi.

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki bir hastane ve bir özel klinikte aralarında Kovid-19 tedavisi görenlerin olduğu 24 hastanın oksijen yetersizliği nedeniyle can verdiği iddia edildi.

Independent'ın haberine göre, Çamarajanagar kentinde gece 00.30-02.30 arasında tıbbi oksijen stoklarının tükenmesi nedeniyle solunum cihazına bağlı hastalara yaşamsal destek sağlanamadı.

Yaşanan sıkıntı nedeniyle kentteki bölge hastanesi ile özel bir klinikte tedavi gören 24 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Çamarajanagar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan Yardımcısı Dr. MR Ravi, Times of India'ya yaptığı açıklamada, hastane raporlarına göre 12 hastanın oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiğini doğrularken, diğer 12 hastanın ise eş zamanlı rahatsızlıklar ve diğer tıbbi sorunlar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgeden sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı S Suresh Kumar ise Press Trust of India haber ajansına yaptığı açıklamada, Çamarajanagara kentindeki hastanelerde oksijen yetersizliği yaşandığını kabul ederek ölümlerin tamamının oksijen yetersizliğine bağlamanın doğru olmadığını ifade etti.

Kumar, yetkililerden olayla ilgili denetim raporu talep edildiğini kaydetti.

Günlük vaka sayısının 30 Nisan'da ilk kez 400 binin üzerine çıktığı Hindistan, günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısındaki artış nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranının sınıra yaklaştığı ülkede ilaç, oksijen ve tıbbi malzeme sıkıntıları yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer