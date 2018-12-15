AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İbrahim Güler, hiç bir zaman ayrım yapmayacaklarını söyledi.

Güler, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kumlu ilçesini ziyaret ederek partililerle buluştu.

AK Parti Kumlu İlçe Başkanlığı önünde konuşma yapan Güler, seçimlerden hemen sonra yakalarına Türk bayrağı takarak Hatay'ın tamamına hizmet götüreceklerini söyledi.

Hatay'ın 15 ilçesinin büyükşehir belediye başkanı olacağını ifade eden Güler, "Hiçbir zaman ayırım yapmayacağız. 'Bu mahalle bana fazla oy verdi', 'bu mahalleden oy çıkmadı' deyip hizmetleri bölmeyeceğiz. Biz, devletin imkanlarını milletimizle buluşturacağız." dedi.

Güler, Hatay Büyükşehir Belediyesinin mevcut yönetiminin bir gün olsun meclise proje sunmadığını ileri sürerek, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sürekli kendi bildiğini yaptığını ve projelerin elinde patladığını" söyledi.

İlçedeki programı kapsamında Kumlu Kaymakamlığını ziyaret eden Güler, ilçe esnafıyla da bir araya geldi.