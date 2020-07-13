HEYBELİADA ŞÜPHELİSİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Gülseli KENARLI / İstanbul, DHAHeybeliada'da dün çıkan yangında gözaltına alınan S.D. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
13.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:41
Gülseli KENARLI/ İstanbul, DHA
Heybeliada'da dün çıkan yangında gözaltına alınan S.D. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. S.D.'nin savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, 3 görgü tanığının ifadesiyle Adalar Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA