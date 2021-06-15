Herkes aşı yaptırabiliyor mu? Aşı hakkı kimlere var?

15 Haziran itibari ile SGK kayıtlı tüm çalışanların aşı hakkına sahip olabileceği duyuruldu. Bunun ardından "Herkes aşı yaptırabiliyor mu? Aşı hakkı kimlere var?" soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Ülkemizde 3 aşı bulunmaktadır. Sinovac, Biontech aşılarını tercih edebilirken; Sputnik V aşısı ülkemize henüz yeni geldi. Peki, aşı olmak zorunlu mu?

Herkes aşı yaptırabiliyor mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm işçi ve memurların aşı programına dahil edildiğini duyurdu. Peki, aşı hakkı kimlere var?

Koronavirüsle mücadelede çok önemli bir yer tutan aşılama Türkiye'de tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takviminde yeni bir müjdeyi daha verdi.

İŞÇİ VE MEMURLAR KAPSAMA ALINDI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İşçi ve memurların için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullandı.

BUGÜN AŞILAMADA REKOR KIRILDI

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.

Toplam Yapılan Aşı Sayısı

34.559.130

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

20.788.457

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

13.770.673

İKİNCİ DOZ AŞI, 13 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 19.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 735 bin 173, ikinci doz aşı 13 milyon 766 bin 415 oldu.

AŞI OLMAK ZORUNLU MU?

Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.

HERKES AŞI YAPTIRABİLİYOR MU?

İlk Kovid-19 aşısı, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. 14 Ocak'ta aşılama programının resmen başlamasıyla sağlık çalışanları ilk sırada aşılanan grup oldu.

Sağlık çalışanlarının ardından huzurevi ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına geçildi.

Eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerindeki stajyer öğrenciler, 80 yaş ve üstündekiler ile 75 yaş ve üstündekiler, ocak ayı içerisinde aşılama programına dahil edilen gruplar arasında yer aldı.

Şubat ayında ise kabine üyeleri ve üst düzey devlet yöneticileri, köy okullarındaki öğretmenler ve ana sınıfı öğretmenleri randevularını alarak aşılarını yaptırdı.

Mart ayı içinde ayrıca risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalarına, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlara, riskli meslek grupları içerisinde yer alan basın kartı sahibi gazetecilere aşı tanımlandı.

Nisanda ise 55 yaş ve üstündekiler, aile hekimlikleri veya hastanelerden randevu alarak aşı yaptırmaya başladı.

Ayrıca son 10 günde yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, yaş kısıtlaması olmaksızın tüm avukatlar, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo çalışanları ile kuryeler aşılama programı kapsamına alındı.

Aşı programının üçüncü aşamasında yer alan 45 yaş üstündeki vatandaşlar, 9 Haziran itibarıyla randevu alarak aşılarını yaptırmaya başladı.

Süreç, pazartesi günü 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasıyla devam edecek ve 18-24 yaş aralığında bulunanlara aşı hakkının tanımlanmasıyla sona erecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlara aşı hakkı verilecek.