Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

06.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:26
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: Mehmet Şahin, Hande Öztürk, Eyyüp AyhanBirevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 21, Naile Çırak 6, Esma Çelen Türk 15, Sera Özelçi 12, Şuğranur Hatice Sönmez 22, Nazlı Güngör 7, Tuğçe DikSamsun Canik Belediyespor: Dilan Çalış 8, Nazlı Çalışkan 10, Sıla...

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Mehmet Şahin, Hande Öztürk, Eyyüp Ayhan

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 21, Naile Çırak 6, Esma Çelen Türk 15, Sera Özelçi 12, Şuğranur Hatice Sönmez 22, Nazlı Güngör 7, Tuğçe Dik

Samsun Canik Belediyespor: Dilan Çalış 8, Nazlı Çalışkan 10, Sıla Şimşek 4, Bilgesu Erduran, Kayra Güler Sağlam 5, Zeynep Sude Kara 1, Zeynep Sina Konuksever 2, Elif Korkut 4, Nurgül Ersoy, Ecem Nazlıcan Mengenecioğlu

1. Periyot: 22-10

Devre: 43-17

3. Periyot: 63-25

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, konuk ettiği Samsun Canik Belediyespor'u 83-34 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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