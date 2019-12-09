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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Adana AtatürkHakemler: Murat Ciner, Yiğit Emre Şimşek, Burak YılmazBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 5, Sera Özelçi 2, Adams 22, Prince 27, Dikaioulaku 14, Melis Uçar, Nur Nihan Dabakoğlu, Ivashchanka, Nuran Tutsak 2Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 11, Bahar Çağlar...

09.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:25
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Atatürk

Hakemler: Murat Ciner, Yiğit Emre Şimşek, Burak Yılmaz

Büyükşehir Belediyesi Adana : İrem Naz Topuz 5, Sera Özelçi 2, Adams 22, Prince 27, Dikaioulaku 14, Melis Uçar, Nur Nihan Dabakoğlu, Ivashchanka, Nuran Tutsak 2

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 11, Bahar Çağlar 7, Anderson 37, Snytsina 12, Elif Emirtekin 7, Melisa Korkmaz, Elif Bayram, Middleton 2

1. Periyot: 11-17

Devre: 28-38

3. Periyot: 53-57

Beş faulle çıkan: 39.54 Snytsina (Beşiktaş TRC İnşaat)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 76-72 yendi.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu Adana İl Temsilciliği iş birliğinde yürütülen "Okuyorum her yerde paylaşıyorum sevgiyle" projesi kapsamında maçın devre arasında 5 dakikalık kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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