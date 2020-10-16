'Her 4 kadından biri obez'
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'Her 4 kadından biri obez'

16.10.2020 11:43 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:43
'Her 4 kadından biri obez'

Rusya Baş Sağlık Doktoru Anna Popova, tüm Rus kadınların çeyreğinden fazlasının obeziteden mustarip olduğunu belirtti.

Rusya Baş Sağlık Doktoru Anna Popova, tüm Rus kadınların çeyreğinden fazlasının obeziteden mustarip olduğunu belirtti.

İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı ve Rusya Baş Sağlık Doktoru Anna Popova, Rusya'daki obezite artışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Popova yaptığı açıklamada toplamda Rus kadınların da yüzde 27'sinin ve Rus erkeklerin yüzde 19'unun obez olduğunu söyledi. Popova, "Genel olarak, ülkedeki kadınların yüzde 35.6'sı ve erkeklerin yüzde 47.6'sı aşırı kiloluyken, kadınların yüzde 27.6'sı erkeklerin de yüzde 19'u obeziteden mustarip" ifadelerini kullandı.Popova, obezitenin kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon ve diyabet gibi birçok kronik durumda önemli bir faktör olduğuna dikkat çekerek, aşırı kilolu kişilerde ağır Covid-19 geliştirme riskinin de yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca Popova'nın, aşırı kilo ve buna bağlı hastalıkları olan çocukların sayısının da hızla arttığını ifade ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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